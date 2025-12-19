logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Informa García Harfuch detención del "Delta 1" en Jalisco

Por El Universal

Diciembre 19, 2025 11:31 a.m.
A
Omar García Harfuch / Foto: Archivo

Omar García Harfuch / Foto: Archivo

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención de un hombre, así como el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Durango.
A través de redes sociales, García Harfuch indicó que, en dos operaciones conjuntas en Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Armando "N", alias "Delta 1".
El ahora detenido está relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.
En otra acción llevada a cabo en Durango, personal del gabinete de Seguridad desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron reactores, destiladores, utensilios, maquinaria, sustancias químicas y documentos relacionados con actividades financieras ilícitas. 

LEA TAMBIÉN

Omar García Harfuch lidera mesa de seguridad en Chiapas

El titular de la SSPC encabezó una importante reunión en Chiapas para fortalecer la seguridad y la pacificación en la región.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

C5 de la Ciudad de México se alista para proteger el Mundial 2026
C5 de la Ciudad de México se alista para proteger el Mundial 2026

C5 de la Ciudad de México se alista para proteger el Mundial 2026

SLP

El Universal

El C5 de la Ciudad de México desempeñará un papel crucial en la seguridad durante la Copa del Mundo 2026 en la capital

Informa García Harfuch detención del Delta 1 en Jalisco
Informa García Harfuch detención del Delta 1 en Jalisco

Informa García Harfuch detención del "Delta 1" en Jalisco

SLP

El Universal

Bienestar, seguridad e inversión pública; los deseos de Sheinbaum
Bienestar, seguridad e inversión pública; los deseos de Sheinbaum

Bienestar, seguridad e inversión pública; los deseos de Sheinbaum

SLP

El Universal

Banco Mundial destaca crecimiento de la clase media en México
Banco Mundial destaca crecimiento de la clase media en México

Banco Mundial destaca crecimiento de la clase media en México

SLP

El Universal