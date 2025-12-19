Informa García Harfuch detención del "Delta 1" en Jalisco
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención de un hombre, así como el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Durango.
A través de redes sociales, García Harfuch indicó que, en dos operaciones conjuntas en Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Armando "N", alias "Delta 1".
El ahora detenido está relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.
En otra acción llevada a cabo en Durango, personal del gabinete de Seguridad desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron reactores, destiladores, utensilios, maquinaria, sustancias químicas y documentos relacionados con actividades financieras ilícitas.
Omar García Harfuch lidera mesa de seguridad en Chiapas
El titular de la SSPC encabezó una importante reunión en Chiapas para fortalecer la seguridad y la pacificación en la región.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
C5 de la Ciudad de México se alista para proteger el Mundial 2026
El Universal
El C5 de la Ciudad de México desempeñará un papel crucial en la seguridad durante la Copa del Mundo 2026 en la capital