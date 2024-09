Inhabilita por un año a Javier Corral en Chihuahua

Durante este viernes se dio a conocer que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en Chihuahua, inhabilitó al exgobernador y senador por Morena, Javier Corral Jurado.

Lo anterior, se habría dado como resultado de la denuncia presentada en su contra por el ex diputado local Omar Bazán en el 2019, quien en ese entonces, lo denunció por no incluir en su declaración patrimonial una propiedad en la entidad.

La acción se llevó este día en la Cuarta Sala Unitaria del TEJA en donde se decidió aprobar el dictamen de Inhabilitación Temporal por un periodo de un año para que el exgobernador pueda desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, entre otros.

De acuerdo con lo que se informó, el TEJA encontró elementos en donde se logra suponer que el ahora senador por Morena cometió la conducta de "enriquecimiento oculto".

De momento el senador por MORENA no se ha pronunciado al respecto.