Inicia audiencia de Murillo Karam

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- A las 19:50 horas inició la audiencia del ex procurador Jesús Murillo Karam, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

La defensa pide la revisión de la medida cautelar impuesta al ex procurador por su deteriorado estado de salud e indica exposición de la Fiscalía General de la República (FGR)

El exfuncionario es señalado por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, por el caso Ayotzinapa.

Murillo Karam participa en videoconferencia al permanecer en la Torre Médica del penal de Tepepan, en Tlalpan.

Javier López García, abogado del ex funcionario, ha manifestado que su cliente requiere monitoreo médico las 24 horas del día o necesita estar en tratamiento y vigilancia médica. En este sentido solicitan el cambio de medida cautelar para obtener la prisión preventiva domiciliaria.

El 19 de octubre el ex procurador salió del penal para acudir a una cita médica en el Hospital de Xoco; derivado del complicado cuadro clínico que presentó, los médicos determinaron que resultaba necesario remitirlo al Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", para su debido diagnóstico y tratamiento.

El 3 de noviembre fue trasladado al Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, en la alcaldía Iztapalapa, para continuar con su tratamiento y el miércoles pasado fue llevado a la Torre Médica del Centro de Reinserción Social Tepepan, en Tlalpan.

La defensa ha resaltado que, desde que fue detenido, advirtieron sobre las enfermedades que le habían sido diagnosticadas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sintética e insuficiencia vascular cerebral.

El 22 de octubre el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Arturo Nahle García, llamó a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que agilizará la resolución del amparo interpuesto por los abogados de Murillo Karam.

"Ministro Arturo Zaldivar... Jesús Murillo Karam está en terapia intensiva después de una cirugía urgente en el Hospital de Cardiología, si todo sale bien es impensable que regrese a prisión, ruego su intervención para que se resuelva el cambio de medida cautelar", redactó en su cuenta de Twitter.