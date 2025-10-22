logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias en México

Entrega de ayuda a damnificados por lluvias se organiza en cinco estados mexicanos

Por El Universal

Octubre 22, 2025 01:40 p.m.
A
Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que este miércoles 22 de octubre inicia la dispersión del primer apoyo para las personas afectadas por las intensas lluvias en cinco estados del país.

Mediante redes sociales, Montiel Reyes indicó que a partir de hoy y hasta el miércoles 29 de octubre se realizará la entrega de apoyos a personas damnificadas en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

En el caso de Hidalgo, la entrega comenzará a partir del 25 de octubre y hasta el 5 de noviembre.

La Secretaría de Bienestar señaló que enviará un mensaje de texto con el día, la hora y el Módulo Bienestar correspondiente para recogerlo, por lo que se debe acudir en la fecha asignada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También recordó no olvidar los documentos requeridos, los cuales son:

Talón de censo (cintillo)

Copia de identificación oficial.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias en México
Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias en México

Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias en México

SLP

El Universal

Entrega de ayuda a damnificados por lluvias se organiza en cinco estados mexicanos

Beneficiarios de la Beca Benito Juárez reciben pago hoy
Beneficiarios de la Beca Benito Juárez reciben pago hoy

Beneficiarios de la Beca Benito Juárez reciben pago hoy

SLP

El Universal

Las letras H, I, J, K y L son las beneficiarias del pago de la Beca Benito Juárez este 22 de octubre

Muere joven de 17 años a poco más de un mes de explosión en Iztapalapa
Muere joven de 17 años a poco más de un mes de explosión en Iztapalapa

Muere joven de 17 años a poco más de un mes de explosión en Iztapalapa

SLP

El Universal

La Secretaría de Salud informó que Tiffany Cano es la víctima número 32

Sube a 78 el número fallecidos por lluvias en 5 estados
Sube a 78 el número fallecidos por lluvias en 5 estados

Sube a 78 el número fallecidos por lluvias en 5 estados

SLP

El Universal