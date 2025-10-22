Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que este miércoles 22 de octubre inicia la dispersión del primer apoyo para las personas afectadas por las intensas lluvias en cinco estados del país.

Mediante redes sociales, Montiel Reyes indicó que a partir de hoy y hasta el miércoles 29 de octubre se realizará la entrega de apoyos a personas damnificadas en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

En el caso de Hidalgo, la entrega comenzará a partir del 25 de octubre y hasta el 5 de noviembre.

La Secretaría de Bienestar señaló que enviará un mensaje de texto con el día, la hora y el Módulo Bienestar correspondiente para recogerlo, por lo que se debe acudir en la fecha asignada.

También recordó no olvidar los documentos requeridos, los cuales son:

Talón de censo (cintillo)

Copia de identificación oficial.