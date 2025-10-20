Damnificados por lluvias recibirán apoyo de 20 mil pesos

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó que a partir de este miércoles se entregará el primer apoyo de 20 mil pesos, para todos los damnificados por las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Indicó que con este apoyo también se entregará un vale para recibir enseres domésticos como un refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador y otro para una canasta alimentaria.

"A partir del día miércoles vamos a iniciar la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos. Este apoyo será entregado a todas las viviendas afectadas que han sido censadas. Este es un apoyo general. Con este apoyo se entregará un vale de enseres y vale para canastas básicas", detalló.

Bienestar presenta Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las lluvias

En conferencia de prensa presidencial, al presentar el Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las lluvias, la titular de Bienestar indicó que al día de hoy han sido censadas 70 mil 445 viviendas en estos cinco estados.

Indicó que del 22 de octubre al 29 de este mes, se va a realizar el pago en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; y para el caso del estado de Hidalgo que se sigue censando, del 25 de octubre al 5 de noviembre se realizará la entrega de los apoyos.

Explicó que cada persona deberá llevar el talón que se les entregó durante el censo, así como una identificación oficial.

-----Reubicarán viviendas que estén en laderas de ríos

En Palacio Nacional, la secretaria de Bienestar explicó que en un segundo apoyo se entregará un apoyo dependiendo del grado de afectación en viviendas, y en donde para la pérdida total será de 70 mil pesos, para afectaciones mayores, 40 mil pesos y para afectaciones medias será de 25 mil pesos.

Indicó que adicionalmente a esos apoyos, habrá una estrategia de reubicación de viviendas que se encuentren en laderas de ríos.

Ariadna Montiel indicó que hay locales comerciales que se vieron afectados y cuyos dueños recibirán un apoyo de 50 mil pesos.

También indicó que se apoyará a productores del campo y la ganadería que irá de entre 50 y 100 mil pesos dependiendo el número de hectáreas por parcela afectadas.

Señaló que también se dará un apoyo de 350 pesos para la reposición de útiles escolares.

La titular de Bienestar indicó que hay 282 clínicas de salud que resultaron afectadas, y las cuales recibirán un apoyo de 500 mil pesos adicionales del seguro que se tiene.

Señaló que 75 escuelas de educación básica y media superior fueron afectadas por estas lluvias las cuales recibirán 200 mil pesos adicionales del seguro que se tiene.

-----Van por empleo temporal para la recuperación de caminos

Ariadna Montiel indicó que por órdenes de la presidenta se instruyó otro programa con el nombre de "Empleo Construyendo el Futuro" en el que se empleará a 50 mil personas por cuatro meses, de noviembre a febrero quienes recibirán un salario de 8 mil 500 pesos mensuales para la recuperación de caminos.

Indicó que también se impulsará el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para Veracruz, uno de los estados más afectados por las lluvias- se registrarán a 5 mil jóvenes para que participen en las acciones de limpieza en limpieza en los municipios de Álamo y Poza Rica.