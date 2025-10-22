logo pulso
Sube a 78 el número fallecidos por lluvias en 5 estados

Por El Universal

Octubre 22, 2025 09:26 a.m.
A
Sube a 78 el número fallecidos por lluvias en 5 estados

A este miércoles 22 de octubre se elevó a 78 las personas fallecidas y 23 no localizadas, tras las lluvias e inundaciones de los días pasados en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el inicio de la entrega de apoyos por 20 mil para familias damnificadas en cuatro estados, y el domingo comienza en Hidalgo.
En el Salón Tesorera, la Mandataria federal mostró el micrositio actualizado de las afectaciones por lluvias: "Ha habido personas ya localizadas, algunas que, con la revisión del 079 o el propio gobierno del estado ha buscado. Y dos personas que no habían sido identificadas y que lamentablemente habían fallecido".
"Entonces, como ven, pues no hay intermediarios, no hay nadie que pudiera falsamente decir que es damnificado cuando no lo es, es un trabajo de mucha dedicación que se hace, y al mismo tiempo muy expedito en la entrega de los recursos.
"Hoy inicia en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí, y el domingo inicia en Hidalgo porque Hidalgo es el estado que todavía tiene más localidades a las que no se ha podido acceder por tierra", mencionó.

