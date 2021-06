Inicia recuento de 97 mil paquetes electorales: INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que este miércoles por la mañana, los 300 consejos distritales del país se declararon en sesión permanente para la apertura de más de 97 mil 126 paquetes electorales que equivalen al el 59.54 por ciento de las casillas instaladas el pasado domingo.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, aclaró que la apertura de un número significativo de paquetes electorales no significa que los votos no hayan sido bien contados en las propias casillas, sino que se actualizan una serie de supuestos en la ley para el llamado voto por voto y casillas por casilla.

En sesión del Consejo General del INE recordó que el pasado domingo se instalaron en el país más de 162 mil centros de votación y los cómputos distritales que iniciaron este miércoles confirmarán que los sufragios se contaron bien desde la noche del pasado domingo, lo cual abona a la legalidad y certeza de este proceso.

Argumentó que el recuento de este 59.54 por ciento de las casillas que serán reabiertos y contados es menor a los recuentos del 2015 donde fue el 62 por ciento y en 2018 el 75 por ciento de los paquetes fueron recontados.

"Recuentos que por cierto, solo confirmaron lo asentado por los funcionarios de las casillas la noche de la jornada electoral".

Exhortó a los consejos electorales de maximizar la certeza a partir de una lógica de máxima apertura en las causales de ley para dicha apertura.

Córdova Vianello, dijo que el próximo domingo cuando los 300 consejos distritales hayan concluido este proceso y declarado la validez de la elección y emitido la constancias de mayoría a los ganadores, se procederá al cómputo de las cinco circuscripciones en los consejos locales.

Explicó que el proceso electoral no ha concluido porque falta el proceso de impugnaciones, revisión de ingresos de gastos de campaña, por lo que será hasta finales de agosto cuando el Consejo General del INE procederá a la asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional.

Subrayó que la jornada del 6 de junio fue ejemplar, así fue reconocida por misiones internacionales y por las fuerzas en contienda.

"Parafraseado lo que señaló una de esas misiones "hoy debemos valorar la voluntad cívica y democrática del pueblo mexicano que se apropió de sus elecciones, tanto funcionarios de casillas como votantes y protagonistas de la fiesta democrática".

También destacó que los niveles de participación del 52.7 por ciento de los ciudadanos en las urnas "fueron la mejor respuesta de la sociedad a quienes pretendieron amenazar la democracia con acciones criminales".

Cabe destacar que de acuerdo con la ley electoral, se realizará la apertura de paquetes electorales y conteo de votos, cuando exista el indicio de que la diferencia entre el presunto ganador de la elección y el que obtuvo el segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual y el representante del partido político que postuló al candidato que obtuvo el segundo lugar lo solicite.

No coincidan los resultados del Acta de Escrutinio y Cómputo del expediente de casilla con los resultados del Acta que obre en poder del presidente del Consejo Distrital o de los representantes de los partidos políticos o se detecten alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla.