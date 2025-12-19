INM separa a agentes por corrupción contra connacionales
Separación de agentes migratorios en Matamoros por actos irregulares
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), sentenció que no se tolerará la corrupción, y condenó los actos difundidos en redes sociales de dos agentes migratorios contra connacionales en Matamoros, Tamaulipas.
"La instrucción de la presidenta es muy precisa: trato humano a nuestras heroínas y héroes migrantes; ni un ápice de tolerancia a la corrupción y el abuso de poder", expresó Céspedes.
El Instituto Nacional de Migración informó que estos dos agentes ya fueron separados de sus cargos y se inició una investigación por los "actos irregulares" que "son contrarios a la ley de connacionales en tránsito hacia nuestro país".
De acuerdo con el Instituto, los hechos se registraron presuntamente el pasado 16 de diciembre en las oficinas del Puente Internacional "Puerta México", de la representación local en Matamoros.
Agregó que el INM ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra los agentes y quienes resulten responsables.
Reiteraron el Gobierno y el INM su rechazo a cualquier acto cometido contra las y los connacionales, y refrendaron cero tolerancia a la impunidad.
