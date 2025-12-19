logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

INM separa a agentes por corrupción contra connacionales

Separación de agentes migratorios en Matamoros por actos irregulares

Por El Universal

Diciembre 19, 2025 02:02 p.m.
A
INM separa a agentes por corrupción contra connacionales

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), sentenció que no se tolerará la corrupción, y condenó los actos difundidos en redes sociales de dos agentes migratorios contra connacionales en Matamoros, Tamaulipas.

"La instrucción de la presidenta es muy precisa: trato humano a nuestras heroínas y héroes migrantes; ni un ápice de tolerancia a la corrupción y el abuso de poder", expresó Céspedes.

El Instituto Nacional de Migración informó que estos dos agentes ya fueron separados de sus cargos y se inició una investigación por los "actos irregulares" que "son contrarios a la ley de connacionales en tránsito hacia nuestro país".

De acuerdo con el Instituto, los hechos se registraron presuntamente el pasado 16 de diciembre en las oficinas del Puente Internacional "Puerta México", de la representación local en Matamoros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Agregó que el INM ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra los agentes y quienes resulten responsables.

Reiteraron el Gobierno y el INM su rechazo a cualquier acto cometido contra las y los connacionales, y refrendaron cero tolerancia a la impunidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

INM separa a agentes por corrupción contra connacionales
INM separa a agentes por corrupción contra connacionales

INM separa a agentes por corrupción contra connacionales

SLP

El Universal

Separación de agentes migratorios en Matamoros por actos irregulares

Senadora del PRI presenta reforma para pruebas judiciales
Senadora del PRI presenta reforma para pruebas judiciales

Senadora del PRI presenta reforma para pruebas judiciales

SLP

El Universal

La senadora Claudia Edith Anaya Mota busca reforzar la pericia técnica y protocolos en el manejo de evidencia digital.

Sheinbaum: embajada a Gertz Manero es reconocimiento por su trabajo
Sheinbaum: embajada a Gertz Manero es reconocimiento por su trabajo

Sheinbaum: embajada a Gertz Manero es reconocimiento por su trabajo

SLP

El Universal

El proceso de nombramiento de embajador para Alejandro Gertz Manero se encuentra en espera del beneplácito del país receptor.

Jueza dicta Prisión Preventiva a Exasesora de Genaro García Luna
Jueza dicta Prisión Preventiva a Exasesora de Genaro García Luna

Jueza dicta Prisión Preventiva a Exasesora de Genaro García Luna

SLP

El Universal

La exasesora de Genaro García Luna, María Vanesa Pedraza Madrid, queda en prisión preventiva por delincuencia organizada.