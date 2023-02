Insiste López Obrador: Quienes participen en marcha del INE defenderán la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes participen en la manifestación en defensa del INE del próximo domingo defenderán al viejo régimen de corrupción y bajo la consigna de "García Luna no se toca" también defenderán a Genaro García Luna, quien ayer fue declarado en Estados Unidos culpable de los delitos de tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en ese país.



El mandatario federal destacó en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que la oposición no está usando la violencia y la vía armada, sino el debate, las críticas, cuestionamientos y manifestaciones.

"Son los cuestionamientos, las críticas en la prensa, las manifestaciones como la que va a haber el domingo en defensa del régimen de corrupción. Para eso es esa manifestación, para defender al viejo régimen, corrupto.

"Los que van a participar vienen a eso o ¿ustedes creen que vienen por la ley electoral? No, vienen a decir 'El INE no se toca' pero también 'García Luna no se toca' y en el fondo es 'El régimen corrupto y conservador no se toca', para eso es", dijo.