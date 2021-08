Insiste Monreal en extraordinario para tema de revocación

Ante la falta de mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, informó que trabaja en la búsqueda de consensos para que se realice un periodo extraordinario de sesiones, a fin de que se discuta, y en su caso se apruebe, la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato.

En entrevista radiofónica, el líder de los senadores morenistas destacó que se reunirá con sus pares del PRD, PAN y del PRI en la cámara alta para convencerlos y lograr el voto de la oposición que le hace falta en la Permanente para llevar a cabo el extraordinario.

"Hay voluntad de parte de Morena, del PES, PT y PVEM, en el caso del autollamado bloque de contención conformado por PAN, PRI, PRD Y MC no han expresado su punto de vista como bloque, aunque de manera aislada han dicho que no estarían de acuerdo", señaló.

Monreal Ávila señaló que la próxima semana están citadas las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, para que emitan el dictamen que se discutiría en el extraordinario, en caso de realizarse.

"Vamos a buscar un periodo extraordinario. La próxima semana están citadas dos comisiones que van a revisar dos temas: la Ley de Juicio político y la Ley reglamentaria de Revocación de Mandato. Son dos ordenamientos jurídicos que podría catalogar como agenda del Presidente. Son dos temas que se han planteado pero que son del interés del Presidente, pero también del Congreso porque es nuestra obligación reglamentarlas".

En este sentido, recordó que en ambos casos ya hay iniciativas. En el primero, dijo, proviene de la Cámara de Diputados y en el segundo, en el tema de revocación de mandato, hay tres iniciativas: una que fue presentada por el PAN, a través del senador Damián Zepeda, otra de la senadora priísta Claudia Ruíz Massieu y la suya.

Ricardo Monreal señaló que en caso de que el lunes se defina un dictamen sobre el tema y se concreten los acuerdos con los opositores, el miércoles se llevaría a cabo la sesión de la Comisión Permanente para convocar al extraordinario y de aprobarse por mayoría calificada, el jueves o viernes se estaría celebrando.

Ante las versiones que aseguran que la ley no puede ser retroactiva y bajo este principio el ejercicio de revocación de mandato no puede aplicarse a Andrés Manuel López Obrador, Monreal recordó que el artículo 14 de la Constitución se refiere a la no retroactividad de las leyes en el caso de que afecte o perjudique a las personas jurídica o en materia de derechos humanos, es decir que se puede aplicar una Ley de manera retroactiva cuando beneficia a las personas.