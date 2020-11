Instalan 48 filtros sanitarios más en el Centro Histórico de la CDMX

Para fortalecer las medidas sanitarias y evitar mayores contagios por Covid-19, el gobierno capitalino instaló 48 filtros sanitarios en el Centro Histórico en intersecciones con alta afluencia peatonal y zonas con más concentración de personas.

En estos filtros participan 108 servidoras y servidores públicos de 15 instancias, donde impulsan la Sana Distancia, el uso correcto del cubrebocas y, de ser necesario, entregan a quienes no lo porten, también proporcionan gel antibacterial e información para disuadir a que las y los visitantes entren a zonas con más afluencia.

El gobierno de la Ciudad de México informó que en la semana del 10 al 16 de noviembre se entregaron tres mil 679 cubrebocas y 150 litros de gel, mientras del 17 al 23 de noviembre fueron cuatro mil 392 los cubrebocas entregados y 184 litros de gel antibacterial.

Los 26 filtros sanitarios están ubicados en intersecciones de alta afluencia en la zona sur y poniente, como Pino Suárez, 16 de Septiembre, Palma, 5 de Mayo, República de Salvador y Venustiano Carranza; mientras otros 22 filtros están instalados en Madero, Corregidora, Correo Mayor, Academia, República de Guatemala, Peña y Peña y Apartado, puntos con mayor concentración que tienen un acceso controlado, así como zonas donde confluye el comercio popular.

Asimismo, se vigilan las vialidades para que no ingresen motocicletas y bicitaxis, para garantizar las seguridad de los peatones.

Estos filtros fueron colocados según la afluencia de las personas, por ejemplo en la zona sur, en la calle de Pino Suárez, se ha contabilizado hasta seis mil 520 personas por hora, la gran mayoría con cubrebocas, no obstante en un día se promedia la entrega de 171 cubrebocas en ese punto.

En la zona oriente se presenta alta afluencia peatonal, particularmente en la calle de Apartado y en las bocacalles de Del Carmen y Correo Mayor. En la zona poniente las calles con más afluencia son Madero y 16 de Septiembre. Cuando iniciaron los filtros, el 24 de julio del 2020, se contaban con 351 servidores públicos en 65 filtros de acceso controlado y sanitario.