Instituciones de SS no surtieron 15.2 millones de recetas en 2022

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Más de 15.2 millones de recetas de medicamentos no se surtieron efectivamente en las principales instituciones de seguridad social, lo que evidencia una clara vulneración al derecho a la salud de los mexicanos, señaló el Colectivo Cero Desabasto.

Sin embargo, dicha cifra aumentaría considerablemente si se suman los datos del INSABI, los Servicios Estatales de Salud, el IMSS-Bienestar, el sector privado y los hospitales e institutos de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (Ccinshae), señalaron.

Los datos forman parte del informe "Radiografía del Desabasto de Medicamentos en México 2022", que será presentado mañana por el Colectivo Cero Desabasto, impulsado por Nosotrxs e integrado por más de 100 organizaciones aliadas.

"Con este informe queremos destacar las enormes inequidades que existen en nuestro sistema de salud, tanto entre estados, como entre instituciones prestadoras de los servicios. Partimos de la premisa: la salud es un bien colectivo y, por lo tanto, si queremos garantizarla como derecho, todos los sectores debemos trabajar conjuntamente para lograrlo", señaló el colectivo en un comunicado.

El informe revela que Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima e Hidalgo fueron los estados más afectados por el desabasto de medicamentos, con un surtimiento completo inferior al 50%. En contraste, la Ciudad de México registró el porcentaje más alto de recetas surtidas por completo, con 81.1%.

Debido al desabasto de medicamentos, las quejas de pacientes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por concepto de no surtimiento aumentaron un 36.24% entre 2021 y 2022.

El IMSS fue la institución con más quejas registradas, seguida por el ISSSTE y el sistema penitenciario. Las quejas más frecuentes se relacionaron con medicamentos para salud mental, diabetes, Parkinson e hipertensión.

"Respecto a los reportes en la plataforma cerodesabasto.org y en nuestro chatbot, en 2022, se registraron: mil 461. El IMSS, los Servicios Estatales de Salud y el ISSSTE fueron las instituciones con más reportes. Los grupos de patologías que acumularon más reportes son salud mental, cáncer y diabetes mellitus", detalló.

Por otro lado, de acuerdo con Cofepris, durante 2022 se registró un incremento del 142% en las alertas sanitarias emitidas por robo, falsificación o adulteración de medicamentos en comparación con 2021. Las áreas más afectadas por el robo de medicamentos fueron: oncología, gastroenterología, hematología y de uso estético.

"Esto representa una amenaza para la salud de la población, ya que dificulta el acceso a un medicamento seguro, gratuito y eficaz. Miles de personas han agotado todas las opciones institucionales disponibles para combatir el desabasto y, al no encontrar soluciones, recurren a asesoramiento legal presentando amparos indirectos para garantizar su derecho a la salud, los cuales han tenido un incremento significativo desde el año 2020", aseveró la organización.