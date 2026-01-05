Intervención no es opción: CSP

Tula, Hgo.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que habrá que "hacer algo" contra el narcotráfico en México, tras la intervención militar realizada en Venezuela, la mandataria Claudia Sheinbaum afirmó que Washington sabe que una acción de ese tipo no es opción para el país, y exigió corresponsabilidad en materia de seguridad.

Tras supervisar la refinería de Tula, la Jefa del Ejecutivo subrayó que México mantendrá su política exterior con Estados Unidos sin cambios, incluso después del operativo realizado el pasado sábado en Venezuela para detener a Nicolás Maduro.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la relación bilateral con Estados Unidos debe basarse en la colaboración y el respeto a la soberanía. "No (debe haber cambios), yo creo que no", resaltó.

Ante la insistencia del mandatario estadounidense en la posibilidad de una intervención en territorio nacional, la Presidenta mexicana dejó claro que esa vía está descartada, pero aclaró que debe haber responsabilidad de las autoridades estadounidenses para detener el tráfico de armas y que combatan a sus propias organizaciones criminales.

"Lo ha dicho el equipo del presidente Trump y él mismo. Es un momento de colaboración en distintos temas, particularmente en el de seguridad", respondió la Presidenta de México.

"Ellos deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos", resaltó la mandataria.

Sobre la situación en Venezuela, la Presidenta reiteró la postura histórica del país en favor de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos.

"Siempre con el pueblo de Venezuela", dijo y descartó que existan reportes de ciudadanos mexicanos afectados tras la intervención estadounidense. "No hay", respondió.

En medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, como la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la soberanía energética es fundamental para la soberanía nacional.

¿Cuál es la importancia del petróleo en este contexto internacional (de Estados Unidos y Venezuela)?, se le preguntó.

"Es muy importante, la soberanía energética es fundamental para la soberanía nacional, muy importante. Y ahora se ha avanzado mucho en los petrolíferos, gasolina, diésel, turbosina y tenemos que seguir avanzando en gas, gas natural", declaró la Mandataria federal en entrevista.