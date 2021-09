Inundaciones provocan daños a 50 empresas en Ecatepec

Por la tormenta que se registró ayer más de 50 empresas medianas y grandes afiliadas a la Unión Industrial del Estado de México (Unidem) resultaron afectadas con inundaciones de hasta un metro de altura.

El director general de la agrupación a la que están adheridas compañías nacionales y trasnacionales, Francisco Cuevas Dobarganes, dijo que los mayores daños se presentaron en las zonas industriales de Rústica Xalostoc, Esfuerzo Nacional, Xalostoc y Santa Clara, donde aún tres empresas fabricantes de cartón y papel, así como una del ramo químico aún no pueden operar por los daños y escombros acumulados.

"Hubo pérdidas de materias primas y producto terminado muy importante, en las empresas de papel, cartón, pues en algunos casos dentro de las empresas se registró hasta casi un metro de agua, dado que es agua sucia, que llega de la Sierra de Guadalupe, viene con mucho lodo y tierra, se mezcla con aguas negras que van agarrando en el camino", contó.

La Unidem pidió agilizar los trabajos de limpieza y desazolve para liberar vialidades, principalmente en la Vía Morelos, a la altura de Santa Clara, pues en un tramo aún hay inundaciones de 60 centímetros y drenaje colapsado, lo que está afectando la operación de los Centros de Distribución.

--No se desbordó canal, fue corriente de agua que bajó de Sierra de Guadalupe: edil

Luego de la tormenta que causó inundaciones y la muerte de dos personas en Ecatepec, el presidente municipal Fernando Vilchis señaló que 19 colonias resultaron afectadas, sobre todo en la zona centro de la entidad por la bajada de agua de las zonas altas de la Sierra de Guadalupe y descartó que el canal de aguas negras se haya desbordado.

"Tuvimos el temor por la colonia Luis Donaldo Colosio, tuvimos el temor pero no se desbordó (el canal), nada más la parte más afectada fue la zona centro, hubo inundaciones, casas afectadas, pero no como en la zona centro incluso videos que circularon en redes... no dejó de llover hasta hace unas horas y ahora vamos a desplegarnos en todo el territorio para brindar la atención", dijo el presidente municipal de Ecatepec.

En entrevista radiofónica en Aristegui Noticias, Fernando Vilchis indicó que mantienen coordinación los tres niveles de gobierno para la limpieza general de calles, viviendas afectadas, así como el retiro de una veintena de vehículos que fueron arrastrados por la corriente.

---"Fue todo una cascada"

Indicó que, tras la lluvia atípica en Ecatepec que se registró la tarde del lunes, no se desbordó ningún canal de aguas negras, sino que inundaciones fueron por la bajada de agua de barrancas en la zona alta de la Sierra de Guadalupe.

"Fueron tres barrancas que están ubicadas en la partes altas de la Sierra de Guadalupe, fue todo en cascada entonces fue imposible enfrentar el paso de la naturaleza a una velocidad brutal, en este caso el agua, tenemos establecidos que llegó hasta 24 milímetros la creciente, entonces es algo que salió de nuestros alcances, los cárcamos que tenemos resultaron sobrepasados en unos minutos y la verdad no se esperaba una lluvia así, en los últimos 30 años no se había tenido una lluvia de estas dimensiones".

También, señaló que se contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, Sedena y área de Salud para la reubicación de pacientes del Hospital General de Ecatepec "Dr. José María Rodríguez" que se inundó.

Por último, dijo que en las próximas horas harán una evaluación y también buscarán llegar a zonas que por las mismas afectaciones no han podido acceder.

"Vamos a tener una evaluación para hacer un comunicado con los últimos datos de las inundaciones en todos los sentidos... Estamos de verdad en pie de lucha tratando de apoyar a todos los ciudadanos".