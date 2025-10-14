Inundaciones y víctima fatal en Chihuahua

CIUDAD JUÁREZ, Chih. (EL UNIVERSAL).- Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes 14 de octubre, se registró una fuerte tormenta en Ciudad Juárez, que causó grandes inundaciones en gran parte de la localidad.

Además, una persona perdió la vida, la cual trató de cruzar en su vehículo la acumulación de agua en una de las zonas de esta ciudad.

De acuerdo con información oficial, se registró un acumulado de 27.4 milímetros de precipitación, de acuerdo con el monitoreo del sistema meteorológico de la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Esa cantidad de lluvia ha generado acumulaciones importantes de agua en diversas vialidades, afectando la movilidad y representando riesgos para la población, ya que se generaron grandes encharcamientos, hundimientos, vehículos varados, entre otros aspectos.

A raíz de las precipitaciones dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) atendió más de 300 incidentes relacionados con afectaciones climatológicas en distintos puntos de la ciudad.

Entre los apoyos brindados se encuentran:

Inundaciones

Auxilios ciudadanos

Rescates

Caídas de bardas

Derrumbes

Vehículos descompuestos

Accidentes de tránsito

Encharcamientos y desbordamientos

Las colonias con mayor afectación fueron: Aztecas, Héroes de la Revolución, Nuevo Hipódromo, Cerradas de Parque, Libertad, Chamizal, Granjas de Chapultepec, Reforma, Casas Grandes, División del Norte, Granjero, Las Arcadas, Manuel Valdez y Misión de los Lagos

Sergio Rodríguez, titular de Protección Civil del Gobierno Municipal, explicó que la zona centro de la ciudad fue en esta ocasión la más afectada por las lluvias, a diferencia de otras ocasiones donde se concentraban las precipitaciones en el norponiente y suroriente.

Detalló que en algunas de las fronteras como el Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda, con las lluvias se logró una acumulación de casi 40 cm de captación de agua, al igual que en Francisco Villareal Torres.

Conformó también, que estas lluvias dejaron una persona sin vida que intentó cruzar la acumulación de agua en Paseo de la Victoria y Tapioca y aunque fue trasladado a recibir atención médica, perdió la vida.

Otras de las zonas donde hubo gran acumulación de agua en la colonia Revolución Mexicana, La Cuesta, Granjero, entre otras.

Además, se atendió un derrumbe en San Isidro, donde una vivienda colapsó y solo se causó daños materiales en ese hecho.

El titular de Protección Civil aseguró que se continúa con la probabilidad de lluvias por la acumulación de humedad en el ambiente en un 30% para hoy y mañana.

Aseguró que estarán trabajando en conjunto para atender las viviendas afectadas y zonas donde hubo hundimientos.