Investiga muerte de un profesor de telesecundaria por un balonazo

LEÓN, Gto., mayo 8 (EL UNIVERSAL).- El maestro Ricardo Alberto Cervantes Zamorano murió presuntamente por un golpe en la cabeza con un balón de basquetbol que le lanzó un alumno en la escuela Telesecundaria número 1070, localizada en la colonia Centro Familiar Soledad, en el polígono de Las Joyas, al poniente de la ciudad de León.

La familia del docente denunció en redes sociales que el "balonazo" fue intencional, el 4 de mayo pasado, por parte del alumno y acusó a la directora del plantel de minimizar el hecho, y que el ISSSTE incurrió en negligencia en contra del profesor, pues a pesar de la lesión lo envió a su casa con una receta de diclofenaco.

La muerte del joven profesor es investigada por la Fiscalía General del Estado y por la Consejería Legal de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG).

"Al respecto no se tiene la certeza de que haya ocurrido un accidente o una agresión hacia el docente, por ello la Delegación de Educación en la Región III León, investiga los hechos en el ámbito de su competencia", señaló la SEG.

El director de Educación Municipal de León, Jonathan González Muñoz, informó que el caso lo están revisando directamente en la SEG. "No sabemos si fue tema accidental o cómo fue que sucedieron los hechos, son situaciones lamentables, desafortunadas". Dijo que por lo que se deja ver fue una cuestión "totalmente accidental".

Ricardo Alberto Cervantes Zamorano, originario de Nayarit, impartía la clase de Español en el turno matutino en una secundaria y por la tarde en la Telesecundaria.

"Lo que te pasó en la telesecundaria en la que trabajabas supimos que no fue un accidente, ese alumno ya tenía tiempo lanzándote con el balón de basquetbol a tu cabeza y no te daba. Hasta el día jueves fue que te dio en la cabeza en la sien ocasionando tu muerte", posteó Diana Zamorano, hermana del maestro.

Describió que la directora defendió al alumno y su hermano le indicó que fuera al ISSSTE por "riesgo de trabajo, en donde solamente le dieron diclofenaco y lo enviaron a su casa en donde empezó a vomitar y en la noche volvió (al hospital)", pero ya era muy tarde.

Exigió que se realice una investigación, la destitución de la directora. "Justicia para Richard".