Investigación en curso sobre el asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz

Ciudad de México, 13 ene (EFE).- La organización internacional Artículo 19 condenó este martes el asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido el 8 de enero, en el estado mexicano de Veracruz (este), así como la preocupante desaparición de dos mujeres cercanas al reportero.

En un comunicado, la organización alertó que Wendy Arantza Portilla Ramos, de 23 años, y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, de 22, fueron vistas por última vez hace más de 48 horas, posterior al sepelio de Castro, que se efectuó en el panteón Jardines el 10 de este mismo mes.

Ante la desaparición de Portilla Ramos, quien es la pareja sentimental de Castro, y Murrieta Reséndiz, amiga de ambos, las autoridades han señalado que los familiares interpusieron una denuncia y que la Fiscalía General del Estado (FGE) "está dando seguimiento" a este hecho.

Por su lado, Artículo 19 exigió a la FGE, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y al Gobierno de México que haya una coordinación efectiva para encontrar con vida a estas dos personas.

Además urgió a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) coordinarse con el Mecanismo de Protección Federal a Personas Defensoras y Periodistas para otorgar medidas que garanticen la seguridad no sólo de la familia y colegas de trabajo de Castro, sino de los familiares de Portilla Ramos y Murrieta Reséndiz.

En cuanto al asesinato del periodista, de 25 años, urgió a la FGE investigar de manera "diligente y expedita" su homicidio ejecutado por dos sujetos que lo atacaron con armas de fuego en un establecimiento de comida ubicado en la colonia Cazones, en la localidad de Poza Rica.

Además, solicitó en este caso aplicar el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión, ya que se presume que la muerte del director del portal digital Código Norte Veracruz fue debido a su labor periodística al haber recibido previas amenazas e intimidaciones.

Castro especializaba sus coberturas en temas de inseguridad, por lo que, según Artículo 19, fue víctima de intimidaciones por parte de policías municipales en 2024, lo que le hizo acreedor de medidas de protección por parte de CEAPP, las cuales "incluyeron rondines a su domicilio, una cámara GoPro, así como un proceso de mediación con autoridades locales".

"No obstante, las medidas concluyeron meses después", apuntó el documento de la organización, que argumentó que el comunicador decidió salir de Poza Rica luego de haber recibido otra amenaza en 2024 y que regresó a dicho municipio en los últimos meses de 2025.

Al momento, la CEAPP y la FGE mantienen abierta una carpeta de investigación con "todas las líneas abiertas" sobre este caso que se desarrolló en Veracruz, el estado con más periodistas asesinados en el país, con 32 casos, los cuáles, apuntó Artículo 19, "se mantienen aún en la impunidad". EFE

