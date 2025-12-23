logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Fotogalería

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Investigación en Guerrero tras asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar

Sheinbaum Pardo informa sobre la investigación del asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar en Guerrero y la presencia de fuerzas federales en la zona.

Por El Universal

Diciembre 23, 2025 11:49 a.m.
A
Investigación en Guerrero tras asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la caravana navideña de un supuesto grupo delictivo en Tlacotepec, Guerrero.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que se investiga el asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar, también en Guerrero.

Apuntó que el gabinete de Seguridad dará información sobre este hecho: "Por supuesto damos la información".

También pidió al gabinete de Seguridad que proporcione más información sobre la caravana: "Cuando hay estas situaciones, de inmediato se interviene. Obviamente, se evita que haya un enfrentamiento donde pueda haber personas, que no es de la caravana, que pueda fallecer en algún enfrentamiento".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Sí se atendió", aseguró la titular del Ejecutivo federal al destacar que hay presencia de las fuerzas federales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum anuncia que ya no va impuesto a videojuegos
Sheinbaum anuncia que ya no va impuesto a videojuegos

Sheinbaum anuncia que ya no va impuesto a videojuegos

SLP

El Universal

Investigación en Guerrero tras asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar
Investigación en Guerrero tras asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar

Investigación en Guerrero tras asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar

SLP

El Universal

Sheinbaum Pardo informa sobre la investigación del asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar en Guerrero y la presencia de fuerzas federales en la zona.

México y EU investigan accidente de aeronave de Semar: Sheinbaum
México y EU investigan accidente de aeronave de Semar: Sheinbaum

México y EU investigan accidente de aeronave de Semar: Sheinbaum

SLP

El Universal

La presidenta habló sobre el incidente en Estados Unidos

Jornada de violencia deja diez asesinatos en Sinaloa
Jornada de violencia deja diez asesinatos en Sinaloa

Jornada de violencia deja diez asesinatos en Sinaloa

SLP

El Universal