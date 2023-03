Investigan a policías por posible asesinato de un joven en Zacatecas

A-AA+

ZACATECAS, Zac., marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Tras darse a conocer que la madrugada de este lunes, dos policías del municipio de Guadalupe mataron a un joven, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ha confirmado que realiza una investigación sobre este hecho, en la que se vieron involucrados elementos municipales.

De igual manera, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) informó que se inició una queja de carácter oficiosa, mientras que el ayuntamiento de Guadalupe, en un escueto comunicado, se limitó a informar que los dos elementos involucrados están a disposición del Ministerio Público.

En el comunicado que esta tarde-noche ha comunicado la Fiscalía de Zacatecas se confirma que los policías, junto con las armas de cargo, fueron presentados ante el Ministerio Público.

Se menciona que, de acuerdo con las primeras indagatorias, "los hechos ocurrieron en las primeras horas de este lunes, aproximadamente a las 04:52 horas, cuando se recibió el reporte de emergencia al 911, en el que se señalaba la presencia de un hombre, portando un arma de fuego, en el Fraccionamiento las Quintas, en el municipio de Guadalupe".

La Fiscalía informó que los primeros respondientes en atender este reporte fueron elementos de la Policía Preventiva del municipio de Guadalupe, quienes confirmaron la presencia de una persona con las características del individuo descrito en el reporte; "al ver la presencia de la policía, la persona señalada huyó hacia la Quinta Santa María y se ocultó en la caja de una camioneta estacionada".

Se menciona que los elementos municipales observaron que "el sujeto portaba un objeto con el que les apuntaba y al ser omiso a la indicación de bajarlo, los elementos de seguridad dispararon su arma, lesionando a la persona, por lo que de inmediato lo trasladaron a la Unidad de Especialidades Médicas por parte de elementos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas, quienes confirmaron más tarde el fallecimiento del masculino herido", refiere el comunicado.

Sin embargo, la Fiscalía de Zacatecas explica que los elementos fueron presentados "sin las formalidades legales", además de señalar que por tratarse de servidores públicos los involucrados en estos hechos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició la investigación correspondiente con respecto al actuar de los elementos, pero se menciona que no se encontró "razón legal por el momento para su retención ministerial" y se decretó la libertad de los elementos.

---Argumentación legal para dejarlos libres

Sobre esta determinación, en el comunicado de la FGJZ se especifica lo siguiente:

"Dos elementos de la Policía Preventiva del Municipio de Guadalupe, después del mediodía de este lunes, fueron presentados ante el Ministerio Público sin las formalidades legales, por lo que al momento de determinar su situación jurídica se valorarán las circunstancias expresadas en el contenido del escrito de presentación como el tiempo transcurrido desde los hechos hasta su presentación".

El análisis de las formalidades estrictamente jurídicas sobre la presentación de dos elementos versó sobre las siguientes circunstancias:

"El escrito presentado por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe, mediante el que presentan a los dos elementos que habrían detonado sus armas en contra del civil, no cumple con las formalidades constitucionales y legales de una puesta a disposición en términos del artículo 16 Constitucional".

En otro párrafo se señala que: "No se realizó registro de la detención en el Registro Nacional de Detenciones a que están obligadas las autoridades de seguridad pública, en términos de la última parte del párrafo 5° del artículo 16 Constitucional, y por ende se incumple con lo que mandata la Ley Nacional del Registro de Detenciones".

"De la narrativa del escrito presentado, se advierte que no se cumplen los supuestos de la detención en Flagrancia y por Caso Urgente, conforme lo disponen los artículos 146 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Según lo establece el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención de una persona que sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en dicha norma procesal, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan".

Por lo anteriormente descrito, la Fiscalía zacatecana señala que: "Por tratarse de servidores públicos los involucrados en estos hechos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició la investigación correspondiente con respecto al actuar de los elementos de la Policía Preventiva del Municipio de Guadalupe; no encontrando razón legal por el momento para su retención ministerial con el fundamento jurídico antes expuesto, por lo que decretó la libertad de los elementos".

Sin embargo, la Fiscalía señala que continuará con la integración de la indagatoria con objetividad y será dentro del marco del debido proceso que fincará o deslindará responsabilidades conforme a la ley en el momento procesal oportuno.