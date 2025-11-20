Investigan hallazgo de cuerpo torturado en vía de Tlaxcala

TLAXCALA, Tlax., noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Un cadáver maniatado, envuelto en una cobija y con indicios de tortura, fue arrojado a orilla de la carretera Chiautempan-Puebla, mejor conocida como la Vía Corta en Tlaxcala, a la altura de la zona limítrofe entre los municipios de Tenancingo y Papalotla.

De acuerdo con informes policiales, un hombre que transitaba por el lugar se encontró a su paso con el cuerpo de un hombre sin vida.

Reportó el hallazgo al Servicio de Emergencia 911 que, a su vez, envió al personal policial para atender el reporte y resguardar el lugar de los hechos.

El personal policial corroboró que, a orilla de la vía carretera, fue arrojado el cadáver, el cual estaba atado de pies y manos, envuelto en una cobija y mostraba evidentes signos de tortura aparentemente ocurridos antes de ser asesinado.

Peritos y policías de Investigación, adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), cumplieron con las diligencias de levantamiento del cuerpo y recopilación de indicios.

La víctima permanece en calidad de desconocida; vestía un pantalón de mezclilla en tono negro, zapatos tenis de la marca Puma en color blanco.

Según deducciones de las corporaciones policiales, este homicidio doloso habría ocurrido fuera del territorio de Tlaxcala y luego el o los homicidas abandonaron el cuerpo en la carretera de esta entidad.

De acuerdo con la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tlaxcala registra, en lo que va de 2025, un total de 152 homicidios con violencia, 133 de ellos han sido calificados como "homicidio doloso".

Asimismo, aunque es un estado que ha reportado disminución en la incidencia de ese delito, Tlaxcala se ubica entre las entidades que menor porcentaje de reducción han registrado sobre el homicidio doloso entre enero y octubre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, con un menos 10 por ciento.