Investigan homicidio de líder ganadera en Chihuahua

En las últimas horas se confirmó el asesinato de Lina Alejandra Rodríguez Castillo, quien era la secretaria general de Mujeres Ganaderas de México.

El crimen ocurrió la tarde del miércoles al interior de su negocio ubicado sobre la carretera Cuauhtémoc-La Junta en el estado de Chihuahua.

Los primeros reportes señalan que dos mujeres fueron atacadas con un arma blanca en el interior del negocio denominado Agro-Cali, el cual era propiedad de Rodríguez Castillo.

En el lugar quedó sin vida la propietaria del negocio y la otra víctima fue trasladada a recibir atención médica.

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Según se ha informado, Rodríguez Castillo era delegada de la Asociación Ganadera Local de Guerrero y secretaria general de Mujeres Ganaderas de México.

Al respecto, la Unión Ganadera de Chihuahua lamentó el hecho e informó que Lina fue la impulsora de la apertura del Capítulo Chihuahua de la Asociación de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM).

Asimismo, buscó de manera permanente oportunidades para la capacitación de las socias de la Unión Ganadera, para poder desarrollar de mejor manera esta actividad económica.

"Nuestro organismo condena de manera categórica cualquier manifestación de violencia. De nueva cuenta hacemos el llamado a la preservación del Estado de Derecho, así como a la construcción de condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades productivas y el bienestar de las familias que dependen de éstas".

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas tras este hecho, sólo se ha informado que la Fiscalía de la Mujer en Chihuahua abrió la carpeta de investigación sobre este hecho.