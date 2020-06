Investigan posible ocultamiento de Covid-19 en penales de Veracruz

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz (CEDH) abrió una investigación por un posible ocultamiento de casos de Covid-19 en penales.

La presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto, informó que recibieron una queja sobre la posibilidad que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social haya clasificado casos sospechosos de coronavirus Covid-19 como influenza.

La ombudsperson detalló que se solicitó la entrega de los expedientes médicos de cada interno para determinar su estado de salud, así como la atención médica que ha recibido.

"No estoy en capacidad de darte una respuesta (sobre si catalogan casos sospechosos de coronavirus por influenza) porque eso hace parte de la investigación con motivo de la queja que se abrió de oficio".

Precisó que la denuncia señala que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública supuestamente buscan negar el contagio al interior de penales como el de Pacho Viejo en Coatepec, uno de los más grandes del sistema penitenciario.

"Eso hace parte de los informes que solicitamos con motivo de la queja, solicitamos verificar los expedientes médicos para corroborar esta circunstancia", dijo.

Una vez que se analicen el informe entregado por la autoridad penitenciaria, que fue dentro del plazo de las 24 horas que se les otorgó, la Comisión tendrá la posibilidad de solicitar mayor información para proveer e integrar correctamente la queja.

Sobre las quejas de familiares en el sentido de que en los penales se niegan a trasladar a pacientes sospechosos de gravedad a hospitales para ser atendidos con el argumento de que son "delincuentes", indicó que hasta el momento no hay ningún reporte sobre ello.

"De haber encontrado los visitadores esta situación me lo habrían reportado, ningún visitador señaló que hubiese recibido alguna queja en el sentido de qué hay negativa de trasladar a los pacientes".

Y es que reveló que el próximo 22 de junio terminará la revisión de los 17 penales en el estado, y hasta ahora han visitado los penales en Coatzacoalcos, Misantla, Amatlán, Zongolica, Cosamaloapan, Pacho Viejo y Jalancingo.