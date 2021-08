Inviable, periodo extraordinario para Ley Secundaria de Revocación: PRI

Previo al inicio de la sesión plenaria de la Comisión Permanente, Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ratificó la postura del Grupo Parlamentario del PRI de no aprobar la convocatoria al periodo extraordinario que pretende Morena para avalar la Ley Reglamentaria de la Revocación de Mandato.

Entrevistada en el Senado de la República, la legisladora yucateca reiteró que no se justifica un periodo extraordinario cuando estamos a dos semanas de que inicien las sesiones ordinarias de la nueva legislatura.

"No creo que tenga viabilidad porque es innecesario, es precipitado y tiene en el dictamen, que fue aprobado por un procedimiento dudoso en el Senado de la República, muchísimas deficiencias y no contempla lo que es indispensable, que es la reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en el caso de que el sí por la revocación de mandato sea el que triunfe".

Sauri Riancho aseguró que el rechazo de su bancada a esta pretensión de Morena es firme y claro, ya que se requiere trabajar esta ley secundaria con toda atención y cuidado, y no precipitarse ni legislar con prisas.

"Afortunadamente el artículo 4º transitorio del decreto del 20 de diciembre de 2019, que es cuando se aprobó la reforma constitucional para establecer la revocación de mandato, es muy claro, para que se pueda realizar esta revocación en este periodo gubernamental 2018-2024", puntualizó.