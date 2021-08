Irresponsable, regreso a clases en semáforo rojo: PRD

Luego de considerar que fracasó el programa "Aprende en casa", consistente en transmitir clases por televisión para alumnos del nivel básico, ahora el Gobierno pretende arriesgar la vida de los estudiantes con el regreso a clases en pleno semáforo rojo.

Así lo denunció la diputada local del PRD, Gabriela Quiroga Anguiano, al señalar que el Gobierno ha manifestado constantemente que los niños son un tema prioritario, pero no se ve reflejado en sus decisiones, ni reflejado como prioridad en el presupuesto, o en todas las medidas de prevención que implementará.

"Ni siquiera han explicado las condiciones en las que los estudiantes van a regresar a las escuelas. Recordemos el desastre que hace unos meses sucedió, cuando en algunos colegios particulares regresaron a clases y comenzaron a contagiarse. Por lo que actuar tan irresponsablemente, solo pondrá en riesgo a las familias y los menores", destacó.

Resaltó que los criterios del semáforo que hace un año se implementaron, "hoy la jefa de Gobierno no los cumple y hace lo que se le da la gana. Hoy decide que seguimos en naranja y contradice al Gobierno federal, pero acepta el regreso a clases sin importarle la salud de los estudiantes", acusó la perredista.

Sostuvo que es urgente saber qué protocolos habrá para el regreso a clases, qué medidas van a implementar para proteger a los niños, si van a colocar algún acrílico en sus asientos, la falta agua en las escuelas, o si también dentro de las nuevas disposiciones, "de ella, claro", lavarse las manos ya no es importante y si tampoco es necesario usar gel y careta.

"La realidad es que no hay una campaña para el regreso a clases. El Gobierno ha hecho todo al aventón, sin importar la salud de la gente. Todo es un acto politiquero, pensando en la popularidad del titular del Ejecutivo y no en la gente", señaló.

Asimismo, la perredista explicó que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el programa "Aprende en tu Casa" fue una acción oportuna ante un contexto complicado por el Covid-19.

Sin embargo, aún hace falta analizar a profundidad los alcances y efectividad de dicha estrategia, ya que a 18 meses de su implementación, la SEP ni siquiera tiene cifras o estadísticas de la efectividad del programa, pues no hubo un seguimiento pedagógico, ni tampoco sabe cuánto costó.

Por ello, llamó urgentemente al Gobierno local y federal a implementar programas y estrategias efectivas, para que los niños puedan seguir tomando clases en línea desde sus casas, ya que exponerlos a salir a la calle será un gran peligro, además de que muchas escuelas no tienen las condiciones para volver a las aulas.

Quiroga Anguiano reiteró que es necesario que la SEP trabaje un plan de estudios efectivo, que se adapte a las condiciones de todos los estudiantes, poner orden con sus horarios, dotar a todos los estudiantes de computadores, brindarles internet gratuito y mejorar la calidad de banda ancha, así como capacitar a los profesores.