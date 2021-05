Israel prohíbe entrada a viajeros desde México, incluso vacunados

Este lunes, la embajada de Israel en México anunció la entrada en vigor de una nueva norma, la cual prohíbe la entrada de pasajeros extranjeros a territorio israelí si antes pasaron por México o estuvieron los últimos 14 días en territorio nacional.

En un comunicado difundido por la Embajada se informa que la prohibición entró en vigor el día de ayer y aplica a "pasajeros extranjeros [que no tengan la nacionalidad o residencia israelí] que viajen desde México o que hayan estado los últimos 14 días en territorio nacional, incluso a aquellos que ya estén completamente vacunados".

En el texto se explica que la razón es que México, "junto con otros seis países, es considerado país de alto riesgo por la pandemia de Covid-19 y sus variantes".

Por tanto, desde el 3 de mayo se suspenden los permisos para entrar al país -los mexicanos no requieren visa para viajar a Israel-.

La restricción no aplica a quienes ya recibieron permiso, pero en este caso "tendrán que guardar cuarentena por 14 días en una instalación asignada por el gobierno de Israel (hotel/motel)". Estos viajeros "no podrán hacer cuarentena domiciliaria".

También los ciudadanos israelíes que viajen de México deberán guardar cuarentena, aunque sí se les permitirá el ingreso.

En el comunicado se pide consultar la página de la Embajada de Israel para conocer las actualizaciones sobre viajes a ese país.