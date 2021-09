Israel Vallarta no entra en acuerdo para liberar reos por segundo proceso abierto en su contra: Segob

El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández informó que Israel Vallarta, presunto líder de una banda de secuestradores, no es beneficiario del acuerdo para liberar a internos sin sentencia, torturados y adultos mayores.

El presunto líder de la banda de "Los Zodiaco", fue detenido en 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez por el delito de secuestro. Actualmente está preso en el penal federal de El Altiplano y ha exigido su libertad porque está probado que fue víctima de tortura.

"El señor Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura, está se acreditó con dictámenes correspondientes por el protocolos de Estambul, por el proceso seguido en el secuestro seguido contra Cristian 'R'", dijo el secretario de Gobernación en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, agregó el encargado de la política interna, Vallarta tiene otro proceso abierto por otro secuestro en el cual no se ha acreditado la tortura, ni la violación al protocolo de Estambul y por lo tanto no puede ser beneficiario del acuerdo.

Vallarta ha solicitado la intervención del presidente López Obrador para ser liberado al señalar ha sido víctima de una "escenificación" armada en su contra, tras ser detenido y acusado de liderar la banda de secuestradores "Los Zodiaco".