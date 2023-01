ISSSTE y sindicato acuerdan registro biométrico de asistencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- El ISSSTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto acordaron que los trabajadores (rama médica) deberán registrar su asistencia a través de checador biométrico (que previamente instale el Instituto) o reloj checador en su caso.

Ayer, 17 de enero, en la sede del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se llevó a cabo la reunión conciliatoria entre los representantes de ambos lados, y convinieron que en aquellos centros de trabajo en los que aún no se haya instalado el checador biométrico, deberán registrar su asistencia a través de Listados Institucionales que serán emitidos por la dependencia.

Además, a partir de hoy, revisarán las actas administrativas y ceses que se hayan originado con motivo de la implementación del registro de asistencia, iniciado a partir del primero de enero.

Asimismo, trabajarán de manera conjunta para implementar los checadores biométricos o reloj checador en los centros de trabajo restantes.

En el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje acordaron que el ISSSTE no aplicará las faltas, en los caso en que se haya registrado asistencia ante el Sindicato, quedando sujeto a revisión cada uno de los casos, (con la productividad o funciones realizadas), pero no se aplicará descuento.

Finalmente, establecerán mesas de trabajo para revisar las propuestas de mejora tanto para el personal, como para mejorar la calidad del servicio en las unidades médicas.

A la reunión de conciliación asistieron, por parte del sindicato: Norma Lilia Rodríguez Argüelles, presidenta del SNTISSSTE; Mario Armando Ordaz, vicepresidente del sindicato; y Martín Fernando Cervantes Jiménez, apoderado de la organización sindical.

Y por parte del Instituto: Verónica Alejandra Curiel Sandoval, directora de Procedimientos Legales; Juan Manuel López Ramírez, subdirector de personal; y José Miguel Cordona Albor, jefe de departamento de asuntos laborales.