Jalisco prevé comprar medio millón de vacunas contra Covid

El gobierno de Jalisco y la iniciativa privada en el estado exploran la posibilidad de comprar vacunas contra el Covid-19 para complementar el Plan Nacional de Vacunación en Jalisco, sin embargo, el gobernador, Enrique Alfaro, llamó a no generar falsas expectativas debido a que aún no se tienen la certeza legal de su importación y el desabasto mundial de éstas.

Así este miércoles se instaló un comité de trabajo que dará seguimiento a la posible adquisición de 500 mil vacunas con el objetivo de tener todo listo en caso de que se concrete la compra.

La mesa estará encabezada por Xavier Orendáin de Obeso, presidente del consejo directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Guadalajara, y entre sus primeras tareas está ponerse en contacto con las autoridades federales para conocer cómo se concretará lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada respecto a la autorización para que los estados y la iniciativa privada puedan adquirir las dosis.

Además remitirá a las farmacéuticas productoras las cartas de intención de compra que se tienen ya listas a nombre del Gobierno de Jalisco, que será aval para su adquisición.

"Jalisco le toma la palabra al presidente, vamos a hacer un enorme esfuerzo para poder completar esta posibilidad, pero es nuestra obligación decirlo con todas sus letras: no tenemos certeza de que sea posible comprar vacunas en este momento, primero, porque no es claro el que haya disponibilidad de las mismas, y segundo porque el anuncio del presidente necesita estar reforzado con una serie de medidas legales que hagan que verdaderamente se pueda hacer este proceso", señaló Alfaro.

Precisó que estas dosis, en caso de que se puedan comprar, no sustituirán al Plan Nacional de Vacunación del gobierno federal, sino que se complementarán.

"Queremos fortalecer el programa, que siga su marcha y nosotros tratar de acelerar, si logramos comprar las vacunas, la vacunación", insistió.