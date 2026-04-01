Jalisco suma otra muerte por sarampión: Secretaría de Salud

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 1 (EL UNIVERSAL).- En lo que va del año, la(Ssa) ha reportado

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causadas por; cinco de éstas en, y la última se registró ayer martes.En total, en el país han ocurridopor sarampión, delal 31 de marzo de 2026, en: Chihuahua (21),(5),(2), Durango (2), Sonora (1), Michoacán (1), Tlaxcala (1),(1), Guerrero (1) y Sinaloa (1).Durante 2026, del 1 de enero al 31 de marzo,ha sido la entidad más afectada por el brote de sarampión, donde se han reportadoEn segundo lugar estácony 2 mil 038 casos probables; en tercer lugar, la, con 676 contagios confirmados y 1 mil 862 casos probables.