Jalisco suma otra muerte por sarampión: Secretaría de Salud
Del 1 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2026, México reporta 36 muertes por sarampión en 10 estados.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- En lo que va del año, la Secretaría de Salud (Ssa) ha reportado
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nueve defunciones causadas por sarampión en el país; cinco de éstas en Jalisco, y la última se registró ayer martes.
En total, en el país han ocurrido 36 muertes por sarampión, del 1 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2026, en 10 entidades: Chihuahua (21), Jalisco (5), Ciudad de México (2), Durango (2), Sonora (1), Michoacán (1), Tlaxcala (1), Chiapas (1), Guerrero (1) y Sinaloa (1).
Durante 2026, del 1 de enero al 31 de marzo, Jalisco ha sido la entidad más afectada por el brote de sarampión, donde se han reportado 4 mil 952 casos confirmados y 8 mil 173 casos probables.
En segundo lugar está Chiapas con 713 casos confirmados y 2 mil 038 casos probables; en tercer lugar, la Ciudad de México, con 676 contagios confirmados y 1 mil 862 casos probables.
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