Jazmín, octava mujer liberada con ayuda de amparos con prespectiva de género promovidos ante la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Tras 14 años en prisión, Jazmín fue liberada del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, convirtiéndose en la octava interna que se beneficia de las medidas de amparo con perspectiva de género que dispuso el ministro presidente, Arturo Zaldívar, con ayuda de la intervención del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Jazmín cumplía una condena porque en 2005 se defendió de su pareja quien la atacaba constantemente cuando estaba alcoholizado y drogado, ella utilizó un arma blanca por lo que en 2008 obtuvo una sentencia de 27 años y seis meses.

A sus 26 años contrajo matrimonio con su pareja, de quien además de las agresiones físicas, recibía humillaciones, violencia verbal y psicológica. Ella es licenciada en Administración de Empresas y durante su estancia en el Cefereso estudió la carrera de Derecho, además de impartir cursos y talleres para sus compañeras.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Instituto Federal de Defensoría Pública, informó que la liberación de Jazmín forma parte de las brigadas que realiza la institución en el penal femenil en el que se atendió su solicitud que había sido negada desde el 2021, y en esta ocasión se demostró la irregularidad en el proceso penal y el que no fue juzgada con perspectiva de género.

A través de una llamada telefónica el ministro Arturo Zaldívar felicitó a Jazmín por su libertad:

"Costó mucho trabajo que le hicieran valer sus derechos de preliberación, pero me da mucha emoción que usted ya está libre y que es un ejemplo para todas las mujeres que están en reclusión, por su superación y conducta ejemplar. Me da gusto que podamos hacer la diferencia en la vida de ustedes y ojalá sigamos avanzando en la liberación de más mujeres de Santa Martha", dijo el ministro.

