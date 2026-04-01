Jenaro Villamil protagoniza memes tras pifia de Infodemia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Desde el mes pasado, Palacio Nacional ha sido el tema de conversación en redes sociales, luego de que circularan videos de una mujer tomando el sol desde el balcón del recinto histórico.

Lo anterior, provocó que la presidenta Claudia Sheinbaum criticara la acción pues "hay que tener mucho respeto".

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En su conferencia matutina del pasado 30 de marzo, la Mandataria expresó que ya se le impuso una sanción a dicha persona."Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, evidentemente. No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana [...] No está prohibido per se, pero hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio", señaló.Asimismo, Infodemia, proyecto de verificación de información bajo la coordinación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), presentó disculpas públicas este miércoles, luego de desmentir la veracidad de imágenes difundidas en redes sociales, asegurando que se trataba de Inteligencia Artificial."Reconocemos el error que cometimos al calificar el material como falso. En consecuencia, ofrecemos una disculpa a las y los ciudadanos y a quienes promovieron este contenido como verdadero", dijo el coordinador Miguel Elorza Vázquez.Lo que comenzó como un señalamiento puntual rápidamente escaló en redes sociales, donde usuarios no dejaron pasar el momento y respondieron con una avalancha de cartones y memes, protagonizados por Jenaro Villamil, titular del SPR.El primer cartón, compartido por Manuel Falcón, muestra Villamil asoleándose desde el balcón de Palacio Nacional, mientras trae puesta una playera guinda de la "4T".En tanto, el moreno Jabaz de Milenio difundió un cartón, en el que se observa al titular del SPR vestido de payaso, mientras dice: "Otra vez quedé como lo que parezco... pero de eso se trata".Aunado a ello, internautas compartieron memes, protagonizados por Villamil.