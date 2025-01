Máynez descarta investigar a candidatos de Veracruz y Durango

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez acusó a candidatos del partido Morena de tener vínculos con grupos criminales, tras ser cuestionado por casos como el de la alcaldesa emecista, Anavel Ávila Castrejón, de Coalcomán, Michoacán ligada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al ser abordado por medios locales de comunicación de Veracruz, se le preguntó qué candados pondrá para evitar la vinculación de candidatos del partido naranja con el crimen organizado, a lo que respondió: "No eso no, no es así, el partido que está gobernando es el que más vínculos tiene y esta es parte de una campaña que nosotros, bueno, sabemos cómo son las elecciones, pero el Movimiento Ciudadano tiene gente íntegra, honesta en sus filas".

Durante su visita a Xalapa, Veracruz, se le insistió sobre el vínculo del crimen organizado en campañas electorales y contestó que el mejor candado es el de la gente y el de la democracia, pues este es el mejor antídoto para cualquier tipo de cosas.

"Que la gente elija a sus gobernantes y que confiemos en el veredicto de las urnas, los que no estamos exentos, este es un país en el que el crimen organizado ha ido ganando territorio, ha ido ganando espacios de poder, de representación, el otro candado es el del dinero, cuando aceptas financiamiento extraño, terminas con gobiernos extraños", opinó.

Sobre el proceso electoral de Veracruz, comentó que es un proceso complejo, dado a que la entidad es un estado politizado, extenso, con distintas regiones y uno de los estados que más municipios en el país tienen, "pero en el que el Movimiento Ciudadano va a acreditar su consolidación y su crecimiento".

Respecto a las expectativas en el estado, espera crecer más que nunca, "tener el mejor momento de nuestra historia, gobernar municipios importantes de todas las regiones de Veracruz y consolidarnos como la alternativa para el futuro".

"¿Tienen alguna meta de los 212 municipios, qué porcentaje creen que pueden ganar?, le preguntaron. "Pues como dice nuestro amigo Luis Carbonell, nuestro amigo Dante Alfonso Delgado, hay que competir en los 212 municipios, si uno no parte de que se puede ganar en todos, realmente no tiene caso participar, hay que jugar a ganar y es lo que vamos a hacer en Veracruz", contestó.

Mientras que en Coatepec, Veracruz, expresó que candidatos de dicho estado deben ser investigados: "Uno tiene que partir de buena fe, creer en la gente, en los ciudadanos y las ciudadanas, y en que la gente elija con conocimiento de causa. La gente no se equivoca".

El pasado 30 de diciembre, EL UNIVERSAL informó que el partido naranja creció en la zona de influencia del CJNG en Michoacán de una manera inusual en las pasadas elecciones del 2 de junio.

De acuerdo con los resultados del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el partido naranja ganó las alcaldías de Coalcomán, Tanhuato, Susupuato, Chavinda, Copándaro, José Sixto Verduzco, Morelos, Briseñas, Aporo y Charo, donde —de acuerdo con fuentes policiales— tiene presencia el grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Ya que de los 10 municipios donde obtuvo el triunfo, destaca Coalcomán, donde la alcaldesa Anavel Ávila Castrejón agradeció a "El Mencho" la entrega de juguetes a niños del lugar, durante los festejos por el 193 aniversario del municipio.