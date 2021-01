"Jorge Hank Rhon no se registrará como candidato a gobernador de BC"

El empresario Jorge Hank Rhon no se va a registrar este domingo como candidato a gobernador por el Partido de Baja California (PBC), "es mentira".

Así lo informó la oficina del empresario, a través de su portavoz Martina Martínez, al programa de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

En diciembre, simpatizantes de Jorge Hank Rhon realizaron una caravana en Tijuana, Mexicali y Ensenada para externar su apoyo al empresario de casinos y proponerlo como candidato a la gubernatura de Baja California.

Luego de la marcha, el empresario compartió un comunicado en el que agradeció el gesto realizado por sus seguidores, aunque se dijo respetuoso de las instituciones y de los tiempos electorales por lo que esperara a que el calendario le permita confirmar o descartar si participará en los comicios.

"Esperaré a que se den los plazos legales que marca la normatividad electoral, para manifestar mi intención o no, de ser candidato a Gobernador del Estado de Baja California; en tanto les solicito atentamente que por respeto a las instituciones y a las leyes electorales no hagan ninguno tipo de manifestación pública a mi favor", se lee en el escrito.

El próximo 6 de junio de 2021, los habitantes del estado emitirán su voto para elegir nuevo gobernador, diputados locales, presidentes municipales, sindicaturas y regidurías.