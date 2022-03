Jorge Romero advierte que Morena buscará aval de reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- El Coordinador del PAN en San Lázaro, el diputado Jorge Romero Herrera, denunció que desde Palacio Nacional ya dieron la instrucción para que la bancada de Morena busque el aval de la reforma eléctrica "con su redacción original"; "burlándose e ignorando completamente al selecto y numeroso grupo de expertos presentes en el Parlamento abierto".

A través de un comunicado, señaló que "ya se puede observar cómo se materializa lo que desde un primer momento se sabía que iba a pasar".

"Entonces de qué sirve que un Grupo Parlamentario oficialista tenga cierto nivel de disposición, si después de una mañanera les dictan línea en sentido contrario, como siempre ha sido, porque ya ha pasado antes que les corrigen la plana en alguna mañanera, aunque se vendan como si fueran otro Poder" – Señaló el líder albiazul.

Por ese motivo, reiteró que el PAN mantendrá su postura inicial en contra de la propuesta en sus términos: "Si ésta es su decisión, si todos estos meses han sido una burla para todas las personas que han participado, si esta iniciativa acabará siendo la misma redacción original, entonces sostenemos nuestra misma posición: no cuentan con la oposición".

El diputado adelantó que en el PAN presentarán una contrapropuesta que incorpore la opinión que decenas de expertos vertieron en las numerosas jornadas de parlamento abierto, durante 45 días. Además, señaló que el enfoque de la contrapropuesta será lograr tarifas más bajas, e impulsar el uso de energías limpias.

Romero Herrera aseguró que la reforma eléctrica propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, rompe con la libre competencia en México, quita competitividad, y es un retroceso en términos medioambientales.

"Regresa al país 40 años atrás, al lopezportillismo; porque se pretende que solo produzca energía la CFE, que es la que más sucio y caro produce. Así no habría manera de que estemos a favor. Y le pediría a Morena que no le mientan a la gente diciendo que votar en contra de esta iniciativa es prácticamente apoyar empresas privadas, eso es absolutamente falso, es una más de las mentiras que se avientan en este Gobierno. Además, es falso que se esté defendiendo empresas si se vota en contra de esta reforma, absolutamente falso", sentenció el Coordinador.