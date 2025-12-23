José Luis Abarca: fallo desfavorable en caso de traslado penal

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- Un Tribunal Colegiado declaró infundada la queja que el exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, interpuso luego de que un juez desechó parcialmente la demanda de amparo que tramitó contra su traslado involuntario a otro penal.

Después de permanecer diez años recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México, Abarca Velázquez fue reubicado en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 18 de Coahuila, en mayo de este año, como parte de la rotación de reos.

Antes de su trasladado por las autoridades penitenciarias, el experredista acusado en el caso Ayotzinapa tramitó un amparo contra la orden de traslado sin autorización judicial y la falta de atención médica atribuida al Director General del Centro Federal de Reinserción Social Número 1 "Altiplano".

El juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México admitió a trámite la demanda respecto al acto reclamado consistente en la omisión de brindar atención médica, y la desechó en relación al traslado involuntario, esto último al considerar que el exalcalde debió combatirlo primero mediante un recurso de apelación ante el juez de Ejecución Penal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante ello, tramitó una queja que le tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, mismo que ratificó la decisión del juez de amparo y desechó la queja por inoperante.

"Fue correcto que el juez de Distrito desechara la demanda de amparo intentada por la parte quejosa (José Luis Abarca Velázquez) respecto del acto reclamado consistente en el posible traslado involuntario, por lo que, quienes aquí resolvemos, compartimos las razones que lo llevaron a tener por actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo", resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado.

El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, refirió que la orden de traslado del Centro Federal del Altiplano donde estaba recluido a otro, traería consecuencias irreversibles para su salud.