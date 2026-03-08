Joven de 15 años acusa a ex novio por abuso sexual
Zoe Vargas, de 15 años, relata el abuso sexual sufrido a manos de su ex pareja cuando tenía 14 años.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).-Zoe Vargas , de 15 años
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, acudió por primera vez a la marcha feminista acompañada de su madre para denunciar el abuso sexual que sufrió a manos de su ex novio cuando tenía 14 años.
Zoe relató entre lágrimas que ella solía visitar a su pareja de ese momento en el deportivo cerca de su casa, le había presentado a sus padres.
Comentó que él empezó a sentir celos por su mejor amigo hasta que un día le mostró dos videos donde abusaba de otras dos mujeres y luego abusó de ella.
"Yo confié en él porque lo amaba, jamás imaginé que me haría algo tan horrible", dijo Zoe.
Explicó que su abusador comenzó a amenazarla con hacerle daño a ella y a su familia, lo que la llevó a huir de su casa en dos ocasiones para escapar del agresor.
Agregó que, la situación se volvió insostenible e intentó suicidarse.
"Yo prefería morirpor mi propia mano a que él me matara", dijo.
Sin embargo, después de semanas ella decidió contarle a su madre lo que había sucedido, pidiéndole perdón por su situación; su madre la comprendió y juntas comenzaron a difundir su historia.
De acuerdo con Zoe, actualmente existe una carpeta de investigación, sin embargo, Zoe teme que su agresor sea liberado debido a que era menor de edad cuando cometió el abuso.
"Será libre y deberé ver cómo se repite la historia", dijo con indignación.
Por eso, ha decidido seguir marchando y apoyando a las chicas que pasan por situaciones de abuso.
no te pierdas estas noticias
Joven de 15 años acusa a ex novio por abuso sexual
SLP
El Universal
Zoe Vargas, de 15 años, relata el abuso sexual sufrido a manos de su ex pareja cuando tenía 14 años.
Madre denuncia violencia vicaria: exige devolución de hija
SLP
El Universal
La madre perdió la patria potestad tras una denuncia por agresión infantil que considera injusta.
Ivanna, niña de 9 años, exige sentencia para su violador en marcha 8M
SLP
El Universal
Denuncian que 90% de delitos sexuales quedan impunes y solo 1 de cada 5 feminicidios se investiga.