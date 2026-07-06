Jóvenes, blanco de reclutamiento de delincuentes

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Guadalajara, Jal.- Desde que la policía de Tlaquepaque inició el operativo en la Nueva Central Camionera (principal terminal de la zona metropolitana de Guadalajara) para identificar personas que posiblemente fueron enganchadas con engaños por grupos delictivos, se han localizado 84 personas consideradas como desaparecidas, de las cuales 42 son menores de edad.

De acuerdo con los datos proporcionados por la dependencia, las personas localizadas provienen de diversos municipios de Jalisco, así como de Michoacán, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa, Veracruz, Chiapas, Colima, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México.

Mario Silva Orozco, secretario de Seguridad de Tlaquepaque, explicó que desde que se detectó que la central de autobuses era un epicentro de desapariciones, se implementó un operativo de vigilancia permanente en la zona, incluso se han colocado cámaras capaces de realizar identificación biométrica y eso ha permitido localizar a algunas personas con reporte de desaparición.

Sin embargo, explicó que no todas las personas localizadas en estos 20 meses fueron denunciadas como desaparecidas, también hay casos en que los familiares lograron saber que fueron enganchados con engaños y persuadidos de viajar a Guadalajara.

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"Por lo regular es gente que recibe ofertas de empleo con pagos bastante altos, incluso hemos localizado personas que tienen una carrera académica, licenciatura y también vienen con la promesa de obtener altos sueldos; siempre tienen esa incertidumbre o nerviosismo de que abandonan todo por venir a una oferta laboral y es precisamente como ellos se comportan, temerosos y nerviosos", dijo.

Silva Orozco contó que, si bien la mayoría de los jóvenes reciben los ofrecimientos a través de redes sociales o videojuegos en línea, hay quienes encuentran anuncios o carteles pegados en las calles.

Las víctimas tienen la instrucción de que al llegar a Guadalajara se muevan a un determinado punto en la misma central de autobuses o a un sitio aledaño para ser contactados, por lo que el operativo de búsqueda y vigilancia que opera con 44 agentes y ocho vehículos también incluye los alrededores de la terminal.

En junio, el secretario de Seguridad y Protección del gobierno federal, Omar García Harfuch, informó que se tiene documentado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una alianza con la facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, organización a la que han aportado dinero y "personal".

En el Congreso de Jalisco está atascada una iniciativa que busca tipificar como delito el reclutamiento de menores; la propuesta plantea que "comete el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con el propósito de que cometa o participe en la comisión de cualquier delito".