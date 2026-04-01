Juan Ramón de la Fuente deja la SRE por problemas de salud

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- El excanciller Juan Ramón de la Fuente dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores a causa de problemas de salud. A través de un mensaje, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum informó, que se someterá a otra cirugía.

Diálogo con Estados Unidos y postura diplomática

A continuación, EL UNIVERSAL hace un recuento del paso de este diplomático en la cancillería mexicana.

Una semana después de que Claudia Sheinbaum rindió protesta como presidencia de México, De la Fuente fue ratificado en el Senado de la República como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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Diálogo con EU

Luego que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, por segunda ocasión no consecutiva, la relación con México ha sido complicada.

Desde su campaña, el mandatario estadounidense aseguró que acabaría con el tráfico de drogas que proviene de México hacia su país, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura de "cabeza fría".

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo Donald Trump, ante ello la mandataria ordenó a Juan Ramón de la Fuente entablar diálogo con las autoridades de EU para salvaguardar la soberanía del país.

En este contexto, el excanciller también se mantuvo en comunicación con el secretario de Estado, Marco Rubio, para abordar el reforzamiento de la frontera norte con apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN) con el fin de evitar el tráfico de fentanilo y armas de fuego.

"La instrucción, también, en esto ha sido muy clara: diálogo, todo el que sea necesario; cooperación, con mucho gusto; coordinación, desde luego; pero no subordinación", afirmó el excanciller.

Licencia médica y regreso a la Secretaría

Licencia y regreso al cargo

El pasado 28 de noviembre, Claudia Sheinbaum informó que Juan Ramón de la Fuente había pedido licencia con la finalidad de someterse a una operación quirúrgica y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, lo reemplazaría.

Detalló que después de su recuperación regresaría al cargo, y así fue el 6 de enero, cuando regresó la celebración de la 37 Reunión de Embajadores y Cónsules.

En su discurso, ante 130 diplomáticos, comentó acerca del empleo de la fuerza, el cual "ha puesto en peligro la paz y seguridad internacionales", en alusión a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Digitalización del pasaporte

Durante su gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se avanzó con relación a la digitalización del pasaporte con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital (ATD) con la finalidad agilizar y simplificar dicho trámite.

De acuerdo con De la Fuente, este último documento en formato digital cuenta con 50 elementos de seguridad, como libreta de policarbonato, chip con datos personales y opción de reporte por extravío o robo.

Ayuda humanitaria de Cuba

De regreso con EU, el excanciller reiteró distintas veces que continuará el envío de ayuda humanitaria de Cuba ante el bloqueo económico de Estados Unidos. "Reafirmamos esta decisión que ha adoptado el gobierno de la Presidenta Sheinbaum de tratar de seguirle dando toda la ayuda humanitaria posible al pueblo de Cuba".

Evacuación de connacionales de Medio Oriente

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron un ataque contra Irán debido a su programa nuclear, el cual se ha extendido a otros países de Medio Oriente y a más de un mes.

El pasado lunes, la SRE informó que, desde el inicio del conflicto, desplegó una estrategia de asistencia consular, la cual ha permitido evacuar a mil 535 connacionales, habitantes y turistas de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar.

Condena por muerte de mexicanos a manos del ICE

Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han dejado 14 mexicanos detenidos fallecidos, ante lo cual subsecretaría de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual ha manifestado su rechazo y enviado comunicaciones diplomáticas.

"Hemos recibido 12 respuestas del Departamento de Estado a estas comunicaciones, y se nos ha informado que se han abierto investigaciones por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE", declaró el ahora canciller Roberto Velasco.