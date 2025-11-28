logo pulso
Juan Ramón de la Fuente solicita licencia por intervención quirúrgica

Roberto Velasco Álvarez para ocupar su lugar temporalmente en la SRE

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 10:58 a.m.
A
Juan Ramón de la Fuente / Archivo

Juan Ramón de la Fuente / Archivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica, por lo que se quedará como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

En redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal detalló que acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

La Mandataria federal destacó que Juan Ramón de la Fuente ha realizado una labor extraordinaria y le deseó pronta recuperación, e indicó que en su lugar, se quedará como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte.

"Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores. Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación. En su lugar, se queda como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez".

