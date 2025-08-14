Jubilados de Pemex cierran Terminal en Tapachula por desabasto y falta de servicios médicos

Tapachula (México), 14 ago (EFE).- Trabajadores jubilados de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) cerraron este jueves, de manera indefinida, una Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de la empresa en la ciudad mexicana de Tapachula, estado de Chiapas (sureste), en protesta por la falta de servicios médicos desde hace un año, lo que ha provocado desabasto de combustible en los 16 municipios de la frontera con Guatemala.

Desde el pasado lunes, la región ha enfrentado desabasto de gasolina causando compras de pánico y largas filas en estaciones de venta del combustible.

Las ciudades más afectadas son Tapachula y Cacahoatán, porque las estaciones de servicio se han quedado sin el combustible, mientras otras operan algunas horas.

Las estaciones de servicio se han convertido en un caos y se preveé se agudice la situación del desabasto. Las personas esperan hasta dos horas y media para tener unos litros de gasolina y padecen las altas temperaturas de la región.

Mientras que otros municipios afectados son Tapachula, Tuxtla Chico, Ciudad Hidalgo, Cacahoatán, Tuzantán y Mapastepec, Huixtla, Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Acapetahua y Motozintla.

Daniel Avendaño Castillo, trabajador jubilado, confirmó que tomaron la decisión de cerrar la planta como modo de presión porque no ha habido solución para sus peticiones de servicios médicos.

"Es la única petición: queremos el servicio médico en su totalidad que incluya lo que nos habían quitado gradualmente, que es laboratorios, Rayos X, y algunos médicos especialistas, lo que queremos es el servicio médico, no queremos otra cosa más", dijo a medios.

Los jubilados advirtieron que no entrará ni saldrá ningún vehículo cisterna para cargar combustible, sin embargo, si entrarán los trabajadores, y pidieron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Precisamente Sheinbaum, en su conferencia matutina de este jueves, dijo que el problema "se va a resolver (...) no es que no haya combustible, sí está llegando, pero sí hay un problema con los contratos de los piperos, pero se va a resolver".

Dijo que la mayor afectación es en Chiapas y que intervendrá la Secretaría de Energía

Algunas estaciones se han quedado sin gasolina y únicamente venden Diesel o en su caso solo venden 20 o litros situación que ha molestado a los operadores y ciudadanos.

En tanto, Manuel de Jesús Morales, otro trabajador jubilado, expuso que ya hubo un pago parcial a los proveedores de pipas que distribuyen el combustible, sin embargo, las autoridades no han tenido la sensibilidad para atender el tema de la salud de los jubilados.

"El gobierno debe ser sensible, debe tener una sensibilidad hacia su ciudadanía y más a nosotros que peleamos el tema de la salud, yo creo que está en sus manos arreglar este tema porque en realidad es delicado para nosotros", señaló.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tapachula, Abel Ruiz Méndez, exigió al director de Petróleos mexicanos (Pemex), para que den solución a esta problemática porque está afectando al sector industrial, comercio, transporte y todos en Tapachula.

"Nosotros estamos de acuerdo que los jubilados y piperos peleen sus derechos, pero sin afectar los derechos de los terceros, porque una minoría está afectando a la ciudadanía, sobre todo a la economía que pagamos sueldos porque con gasolina y sin gasolina se tienen que pagar", apuntó.