Juez ordena a FGR que Osorio Chong declare por hechos de Nochixtlán

Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que cite a comparecer a Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por los hechos del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán.

La anterior lo informó el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio, organización que aseguró que dicho ordenamiento es resultado de la lucha que ha mantenido el equipo jurídico del comité.

"Pese a los esfuerzos de la FGR de obstaculizar la investigación de los hechos de Nochixtlán y negarse a seguir investigando la cadena de mando policíaca y política que orquestó y ordenó la masacre, hemos logrado que el exsecretario Miguel Ángel O. C., comparezca ante el fiscal investigador a declarar en relación a los hechos", informó el comité.

Lo anterior dado que el priista estaba en funciones como secretario de Gobernación el 19 de junio de 2016, cuando profesores de la Sección 22 del SNTE e integrantes de organizaciones afines al movimiento magisterial se enfrentaron a elementos de la policía federal armados.

Lo anterior luego de que el magisterio bloqueó las principales carreteras que conectan a las regiones de Oaxaca para exigir la abrogación de la reforma educativa y la liberación de sus entonces dirigentes sindicales, Rubén Núñez Ginez, Francisco Villalobos y Aciel Sibaja, entre otros, aprehendidos por presunto "lavado" de dinero.

Las fuerzas de seguridad pública estatal y federal implementaron un operativo para desalojar el bloqueo carretero instalado sobre la carretera federal en el tramo del municipio de Asunción Nochixtlán. El objetivo del operativo fue retirar los tres bloqueos que se tenían reportados previo al 19 de junio, que impedían la circulación en la autopista 135 D México – Oaxaca y en la carretera libre o federal 190.

Durante el operativo hubo disparos de armas cruzados y murieron ocho civiles por los disparos de las policías estatal y federal; también hubo heridos de bala y otros con lesiones. La confrontación se prolongó por más de 12 horas y se extendió hasta la capital del estado, donde también había bloqueos carreteros por miembros del sindicato y organizaciones políticas que simpatizan con su movimiento.

De acuerdo con la CNDH, hubo siete muertos en tres lugares distintos: Asunción Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca y Viguera. Además, detalló que hubo 174 pobladores heridos, de los cuales sólo pudo certificar las lesiones de 75, cuyo resultado arrojó que 30 lo fueron por arma de fuego (29 de ellos en Nochixtlán y 1 en Hacienda Blanca y Viguera); 5 por quemadura (todos en Nochixtlán); 34 por contusiones y fracturas (23 en Nochixtlán; 3 adultos mayores en Huitzo y 8 en Hacienda Blanca y Viguera) y 6 por agente explosivo (5 en Nochixtlán y 1 en Hacienda Blanca y Viguera).

La totalidad de heridos con fracturas y casi la totalidad de heridos por arma de fuego lo fueron en Nochixtlán. Asimismo, 22 de los lesionados por contusiones corresponden a detenidos en Nochixtlán y en Hacienda Blanca. La mayor cantidad de afectados por gas lacrimógeno lo fueron en Hacienda Blanca y Viguera.

Mientras que 25 habitantes resultaron afectados por diversos daños en sus vehículos, casas, locales, cultivos, muerte de animales y quema de comercios. De esos hechos se iniciaron 13 carpetas de investigación, 11 por daños a vehículos y 2 por daños a inmuebles. Asimismo, respecto a daños a oficinas y dependencias de gobierno, se iniciaron 10 carpetas de investigación, 4 por daños a vehículos por incendio y 6 por daños a inmuebles. En total se iniciaron 23 procedimientos penales.

En cuanto a los policías, 106 resultaron lesionados (74 en Nochixtlán, 13 en Huitzo, 5 en Hacienda Blanca y 14 no se pudo conocer el lugar en el que fueron lesionados); casi el 70% lo fueron en Nochixtlán.

De los 106 policías lesionados sólo se pudo certificar las lesiones de 63, cuyo resultado arrojó que 4 fueron heridos por arma de fuego, todos en Nochixtlán; 9 por agente explosivo; 30 policontundidos con esguince; 8 con contusiones y fracturas; 9 lesionados con quemaduras de segundo y tercer grado; 3 no se supo qué tipo de lesión presentaron.