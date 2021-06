Juez ordena liberar cuentas de la esposa de Cabeza de Vaca

Un juez federal ordenó liberar las cuentas bancarias de Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió una suspensión provisional a Mariana Gómez Leal para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) libere dos cuentas que tiene en BBVA Bancomer y Banorte.

"Tomando en consideración, por una parte, que la quejosa es titular y/o beneficiaria de las cuentas bancarias que defiende, por lo que es quien se encuentra facultada para disponer de los recursos monetarios ahí depositados, y, por otra, que hasta esta etapa procesal no se cuenta con algún elemento que permita concluir que de otorgarse la suspensión provisional, para el efecto de que se levante el bloqueo de esa cuenta, se ocasionaría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público, dado que incluso se desconoce el origen y el sustento legal de esa actuación, es evidente que resulta procedente otorgar la medida cautelar solicitada", señaló el juzgador.

Añadió que de continuar con la ejecución del bloqueo decretado por la UIF, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la esposa de García Cabeza de Vaca consistentes en la privación de su derecho a disponer de los recursos de las cuentas de la que es titular.

La medida permanecerá vigente hasta que el juez resuelva si la concederá o no en definitiva en audiencia del próximo 14 de junio.

Requirió a la UIF para que rinda los informes de ley y, de considerarlo procedente, puede impugnar la suspensión provisional concedida por el juez, misma que no implica que se le haya concedido el amparo a la quejosa.