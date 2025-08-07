logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Jueza da libertad absolutoria a lideresa del Cártel de Noreste

"La Mojón" es sobrina de los hermanos Treviño Morales

Por El Universal

Agosto 07, 2025 09:56 a.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

La jueza Martha Patricia Rodríguez dio libertad absolutoria a Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, "La Mojón", señalada por las autoridades como lideresa del Cártel del Noroeste.
"La Mojón" es sobrina de los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, "Z-40" y Óscar Omar Treviño Morales, "Z-42".
Pedro Javier Venegas Grimaldo, jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias en Ciudad Victoria, Tamaulipas, notificó de la resolución.
Con base a la causa penal CP0004/2018, la jueza Rodríguez Salinas ordenó su liberación.
Sofía del Carmen Monsiváis Treviño es señalada por los delitos de asociación delictuosa, delitos cometidos contra servidores públicos y homicidio calificado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tormenta tropical “Ivo” avanza frente a las costas del Pacífico mexicano
Tormenta tropical “Ivo” avanza frente a las costas del Pacífico mexicano

Tormenta tropical “Ivo” avanza frente a las costas del Pacífico mexicano

SLP

El Universal

El SMN prevé que se convierta en huracán categoría 1 este jueves; provocará lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado

Gobernadores de Morena se reúnen con Sheinbaum en Palacio Nacional
Gobernadores de Morena se reúnen con Sheinbaum en Palacio Nacional

Gobernadores de Morena se reúnen con Sheinbaum en Palacio Nacional

SLP

El Universal

Mandatarios estatales y funcionarios federales revisan avances del programa IMSS Bienestar junto a la presidenta Claudia Sheinbaum

Alistan entrega de vales para útiles y uniformes escolares en CDMX
Alistan entrega de vales para útiles y uniformes escolares en CDMX

Alistan entrega de vales para útiles y uniformes escolares en CDMX

SLP

El Universal

Del 13 al 16 de agosto, madres, padres y tutores podrán recoger la nueva tarjeta para estudiantes de secundaria

Se va una Corte caracterizada por liberar delincuentes: Claudia Sheinbaum
Se va una Corte caracterizada por liberar delincuentes: Claudia Sheinbaum

Se va una Corte caracterizada por liberar delincuentes: Claudia Sheinbaum

SLP

El Universal

La presidenta se lanzó contra ministros salientes y los calificó que por usurpadores de funciones y promoviendo el racismo