Jueza da libertad absolutoria a lideresa del Cártel de Noreste

La jueza Martha Patricia Rodríguez dio libertad absolutoria a Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, "La Mojón", señalada por las autoridades como lideresa del Cártel del Noroeste.

"La Mojón" es sobrina de los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, "Z-40" y Óscar Omar Treviño Morales, "Z-42".

Pedro Javier Venegas Grimaldo, jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias en Ciudad Victoria, Tamaulipas, notificó de la resolución.

Con base a la causa penal CP0004/2018, la jueza Rodríguez Salinas ordenó su liberación.

Sofía del Carmen Monsiváis Treviño es señalada por los delitos de asociación delictuosa, delitos cometidos contra servidores públicos y homicidio calificado.