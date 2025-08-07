Jueza da libertad absolutoria a lideresa del Cártel de Noreste
"La Mojón" es sobrina de los hermanos Treviño Morales
La jueza Martha Patricia Rodríguez dio libertad absolutoria a Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, "La Mojón", señalada por las autoridades como lideresa del Cártel del Noroeste.
"La Mojón" es sobrina de los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, "Z-40" y Óscar Omar Treviño Morales, "Z-42".
Pedro Javier Venegas Grimaldo, jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias en Ciudad Victoria, Tamaulipas, notificó de la resolución.
Con base a la causa penal CP0004/2018, la jueza Rodríguez Salinas ordenó su liberación.
Sofía del Carmen Monsiváis Treviño es señalada por los delitos de asociación delictuosa, delitos cometidos contra servidores públicos y homicidio calificado.
