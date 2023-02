"Juicio nulo", el escenario de pesadilla en el caso contra García Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Los 12 miembros del jurado en el juicio contra el exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, que se realiza en Nueva York, continúan con sus deliberaciones, luego de que el viernes no lograran un consenso para un veredicto. ¿Y si en definitiva no lo logran, qué pasa?

García Luna, acusado de cuatro cargos relacionados con tráfico de drogas, en específico cocaína, a Estados Unidos, y de uno más por mentirle a la autoridad migratoria cuando solicitó la nacionalidad estadounidense, enfrenta diversos escenarios en el juicio en su contra. En cualquier caso, se requiere de la unanimidad del jurado.

Los escenarios

1) Se le declara culpable de los cinco cargos, en cuyo caso podría ser sentenciado a entre 10 años y cadena perpetua

2) Se le declara culpable de algunos de los cargos. En el caso de uno de ellos, conspiración continuada, podría declarársele culpable de haber delinquido, pero el jurado determinar que no siguió haciéndolo cuando abandonó el cargo de secretario de Seguridad, en 2012, y terminar por exonerarlo. Si se le declara culpable de alguno o algunos de los restantes cargos, la sentencia sería reducida

3) El jurado concluye que no tiene los argumentos suficientes para determinar la culpabilidad o no culpabilidad de García Luna más allá de toda duda razonable, que es el requisito indispensable. En este escenario, el juez Brian Cogan, quien lleva el caso tendría que declarar un "mistrial", o juicio nulo.

En este caso, la fiscalía estadounidense tendría que anunciar si vuelven a formular el caso una vez más, lo que significa que el juicio se repite, o si deja el asunto por la paz, lo que significaría la liberación de García Luna.

Aun así, eso no significa necesariamente que el funcionario mexicano de más alto rango en ser enjuiciado en Estados Unidos, quede en libertad de inmediato. El gobierno mexicano acusa a García Luna por corrupción y podría solicitar su deportación. De ser así, García Luna sería devuelto a prisión, a la espera de que el gobierno de Estados Unidos defina si procede o no la extradición.

Otra posibilidad es que el gobierno estadounidense decida que García Luna no es una persona grata en el país y decida expulsarlo a México. Bajo esta opción, el mexicano sería enviado de forma expedita a suelo mexicano.