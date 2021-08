Juicios digitales, inaccesibles para algunos

El auge de los juicios digitales en el Poder Judicial de la Federación (PJF) por la pandemia del Covid-19 también significó una barrera para quienes no cuentan con medios o conocimientos suficientes para acceder a estas herramientas.

De acuerdo con el informe "El acceso a la justicia en México durante la pandemia de Covid-19. Análisis sobre la actuación del Poder Judicial de la Federación", realizado por organizaciones de la sociedad civil, durante la emergencia sanitaria el portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió sólo 10.3% de las demandas tramitadas ante el PJF.

Esto, según el documento de organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, se debe en parte a la brecha digital existente en el país, pues destacó que sólo cinco de cada 10 hogares mexicanos tienen internet y cuatro de cada 10 computadora.

"La justicia digital no puede ser la única solución para garantizar el acceso cuando exista necesidad de reducir los desplazamientos y concentraciones humanas, sobre todo en países en los que existe una notable brecha digital que afecta con mayor intensidad a grupos vulnerables, como la población migrante y en situación de pobreza", advierte.

"Cualquier persona sin la posibilidad de acceder a ciertos recursos tecnológicos permaneció con sus derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo suspendidos en todos los asuntos no considerados urgentes", señala el texto.

El informe utilizó datos que el CJF entregó vía transparencia de los que observó que entre marzo de 2019 y febrero de 2020, sólo 1.52% de las demandas eran presentadas a través del portal de servicios en línea, mientras que 1.57% del total de las promociones fueron enviadas por esa plataforma.