Julio Berdegué reporta bloqueos en cuatro entidades

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Ante el paro de labores de productores y transportistas de este 24 de noviembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que hay intereses políticos y se han identificado grupos políticos detrás de las movilizaciones, como del PRI, PAN y PRD.

Al expresar que al gobierno preocupa la ciudadanía afectada por los bloqueos, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, reiteró en conferencia de prensa que no hay motivo para las movilizaciones porque hay diálogo abierto y permanente, además que señaló que hay dos grupos que no aceptan el diálogo.

Acusó que el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) ha aceptado las reuniones con el gobierno, pero luego la rechazan como al que se tenía confirmada para este lunes a las 11:00 horas y que no fue confirmada. Reconoció a aquellos grupos que no se sumaron al mega paro.

Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), indicó que los bloqueos solo se registran en cuatro entidades: Chihuahua, 2; San Luis Potosí, uno; Estado de México, 6; y Zacatecas con intermitentes.

"En total contabilizamos no más de mil productores agrícolas en todo el territorio nacional", dijo Berdegué, quien aseguró que la cosecha primavera-verano de maíz está fluyendo correctamente.

César Yáñez, subsecretario de Gobernación, mencionó que hay políticos como el diputado federal del PRI, Gerardo Sánchez Sánchez, que están detrás de las movilizaciones.

Rodríguez y Berdegué coincidieron que aún quedan temas pendientes por atender, pero insistieron en que siguen abierta las mesas de diálogo.

"No existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones, toda vez que el diálogo ha estado permanentemente abierto, y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista", dijo Rosa Icela Rodríguez.

En el caso del sector agrícola, apuntó que la Ley de Aguas no ha sido aprobada y el debate continúa abierto en la Cámara de Diputados.

Para la atención de los transportistas, señaló que actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo que se mantienen desde hace varios meses con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, "con el objetivo de garantizar la seguridad en carreteras, la integridad de las personas transportistas y la protección de sus trayectos y mercancías en todo el país".