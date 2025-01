Reconocimiento de Propiedad Comunal a Pueblos Originarios

En el corazón de la Sierra Tarahumara, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la justicia social que lleva a cabo su gobierno significa devolverle la dignidad a los pueblos originarios y que nunca más se les abandone ni se les despoje de sus territorios.

En la comunidad de Mogotávo, Urique, a seis horas y media por tierra de la capital del Chihuahua, la titular del Ejecutivo firmó de dos decretos presidenciales de reconocimiento de propiedad comunal de tierras para el pueblo rarámuri.

La Presidenta de la República fue recibida con música y con una ceremonia tradicional, donde fue bendecida y recibió el bastón de mando por autoridades indígenas.

Ante gobernadores rarámuris, integrantes de su Gabinete y la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos (PAN), la Mandataria destacó que la justicia social es la esencia de la cuarta transformación.

"Que no se abandone nunca más a los pueblos originarios, que no se piense que el progreso va por encima de los pueblos originarios, que no se despoje nunca más de su tierra, sino todo lo contrario, que se resarza lo que históricamente se les ha quitado".

La presidenta Sheinbaum convocó a reconocer el valor de los pueblos originarios como la esencia del México profundo, sobre todo -agregó- con la dignidad.

"Porque lo que nos enseñan el pueblo rarámuri y los pueblos originarios es que la dignidad profunda del pueblo de México se encuentra aquí en la Sierra Tarahumara y en cada lugar donde existe un pueblo originario que conserva, que resiste, nos recuerda que México es lo que es gracias a sus pueblos originarios".

"No sólo los de antes, sino también y sobre todo los de ahora. por eso la cuarta transformación significa justicia social y devuelve la dignidad a los pueblos originarios", expresó.

En la revisión del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara la Presidenta escuchó las necesidades de seguridad, educación bilingüe, caminos y servicios de salud, entre otros para este pueblo originario.