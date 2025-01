Karla Quintana encabezará la búsqueda de personas en Siria

Este jueves, el secretario General de la ONU, António Guterres, nombró a la mexicana Karla Quintana, excomisionada nacional de Búsqueda de Personas, jefa de la Institución Independiente sobre Personas Desaparecidas en Siria.

El 23 de agosto de 2023, Karla Quintana presentó su renuncia al cargo de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

En la red social X, difundió una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde manifiesta que la decisión fue tomada "en virtud de los contextos actuales", sin especificar a qué se refiere.

"Hoy he presentado al Presidente mi renuncia al cargo de Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas. Dirigir la CNB, trabajar para mi país y para las personas desaparecidas y sus familias, construyendo un proyecto de Estado, ha sido un gran honor", escribió.

Tras su renuncia, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún asumió la titularidad de la CNB el 23 de octubre de 2023.

----La reacción de AMLO tras renuncia de Karla Quintana

Tras el anuncio de la renuncia de Karla Quintana, el expresidente, Andrés Manuel López Obrador expresó que "cerró un ciclo", y aseguró que los trabajos de búsqueda de personas no dependían de una persona.

Sobre las razones de Karla Quintana, López Obrador dijo que pudo haber sido por censo de desaparecidos "o la búsqueda que se está llevando a cabo en todos lados y en la que está participando mucha gente".

"No se preocupen, estamos avanzando en la búsqueda, no depende de una compañera, por responsable que sea, por eficaz que sea, por comprometida que sea, depende de todos y somos muchos los que estamos trabajando en esto", dijo en su conferencia matutina del 24 de agosto de 2023.

Asimismo, declaró que se respetaba su decisión y se le reconoció su labor de tantos años como comisionada nacional de Búsqueda de Personas.

----¿Quién es Karla Quintana? excomisionada de Búsqueda Nacional

Karla Irasema Quintana Osuna fue nombrada por Andrés Manuel López Obrador como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el 8 de febrero de 2019.

La ahora extitular es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, misma institución por la que es Licenciada en Derecho, y en Lengua y Literatura Hispánicas. Es también maestra en estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona y Maestra en Derecho (LLM) por la Universidad de Harvard.

Fue Directora General de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y fungió como jurista experta internacional en Amicus Curiae ante las Salas de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia.

También se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2009 a 2013 como parte del grupo de litigio ante la Corte Interamericana.

De acuerdo con el espacio de consulta pública del Gobierno de México, su nombramiento se realizó a propuesta de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.