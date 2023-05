Kennedy "nos agarra de piñata" por fracaso de AMLO: diputada del PAN

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Gina Cruz Blackledge, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, mencionó que las declaraciones del senador Kennedy se dieron dentro de un contexto preelectoral y que son resultado del fracaso de la estrategia del presidente López Obrador en el combate a la inseguridad y narcotráfico.

"El senador Kennedy pertenece a un partido, que no es el Partido Demócrata que está gobernando en este momento y obviamente es una forma de decir o de generar este encono en las relaciones bilaterales, que precisamente no abonan".

Lamentó que el gobierno del presidente López Obrador no haga casi nada o nada para combatir la inseguridad en el país.

"Yo creo que si el senador nos agarra de piñata, es porque el gobierno de México, le presta o le da el palo con que nos golpee por la falta de resultados en esta materia", indicó la senadora por Baja California.

Consideró que México debe ser respetuoso de las elecciones en Estados Unidos y no hacer campaña para que los votantes mexicanos y latinos no voten por "y" o por "x" candidato o partido.



Título 8 y cierre de estancias, preludio de nuevas tragedias: PAN

El Partido Acción Nacional advirtió que la suspensión de 33 estancias migratorias por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), que coincide con la entrada en vigor del Título 8 en los Estados Unidos, evidencian la falta de compromiso y negligencia de Morena en la protección de los derechos de las personas migrantes y es el preludio de detenciones masivas y nuevas tragedias en México.

"La suspensión de estas 33 estancias migratorias, en las que más de 1,300 migrantes encontraban alojamiento, es una medida inaceptable y muestra la incapacidad del Gobierno Federal para garantizar condiciones dignas y seguras para las personas migrantes".

Se destacó que el trágico incendio ocurrido en Ciudad Juárez, en el que 39 personas perdieron la vida, es una dolorosa consecuencia de la falta de atención y negligencia que prevalece en las estaciones migratorias bajo custodia de las autoridades mexicanas.