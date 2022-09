La alarma sísmica es “elitista”

Ciudad de México.- Municipios de Jalisco, Colima, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Baja California, pese a estar en zona de riesgo sísmico, no cuentan con un sistema de alerta para advertir a la población de un temblor mayor a 5.0 grados entre 20 y 120 segundos previos y así proteger su vida, por lo que el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) propuso a los gobiernos ampliarlo a otras áreas riesgosas.

“La alerta sísmica instalada en el municipio de San Pablo Huixtepec, Oaxaca, sólo se escuchó para el municipio, pero no para el pueblo. El simulacro fue elitista, sólo para el municipio no para el pueblo, la gente no está siendo preparada, los sismos les tocan a todos”, aseguró Esmeralda, una habitante de Valles Centrales sobre el simulacro en esta zona.

Debido a la intensa actividad entre las placas tectónicas ubicadas en el oeste de México, la zona de mayor actividad sísmica se encuentra en los estados de la Costa del Pacífico, principalmente entre Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como en la parte norte de la península de Baja California, en la región de Mexicali, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). En 2021, los epicentros de sismos se concentraron en Oaxaca (33.7 por ciento), Guerrero (19 por ciento), Chiapas (12.7 por ciento) y Golfo de California (12 por ciento).

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) dispone de 97 sensores sísmicos a lo largo del océano Pacífico en la zona de la Placa de Cocos y Placa de Norteamérica, en Jalisco, Colima, Michoacán Guerrero, Oaxaca y Puebla, de acuerdo con el CIRES. Pero los avisos de alerta sísmica sólo son recibidos a través de altoparlantes por la población de Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca y Morelos, que benefician a más de 25 millones de personas en zonas de riesgo sísmico.

La causa es porque los sensores deciden la difusión de la alerta en dichas ciudades sólo si estima que será de alta magnitud (más de 5.0) y los segundos de oportunidad dependen de la distancia del origen del epicentro. El CIRES ha propuesto al Gobierno Federal y a gobiernos estatales “complementar la cobertura de los estados de Veracruz, Chiapas y noreste de Oaxaca”, con el objetivo de difundir avisos de alerta sísmica de estas regiones sísmicas.